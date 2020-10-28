Ученые раскрыли секрет японского долголетия

Замедлить старение и предотвратить развитие многих заболеваний поможет традиционный японский чай матча. Именно этот чудесный напиток ученые посчитали секретом долголетия жителей Страны восходящего солнца, пишет издание Express.

В отличие от простого чая, матча представляет собой порошок ярко-зеленого цвета. В готовом виде этот чай содержит пищевые волокна, цинк, калий, кальций, железо, натрий, а также витамины A, B, C и Е. Именно эти вещества вкупе замедляют старение.

Однако на этом преимущества традиционного японского напитка не заканчиваются. Также чай матча снижает холестерин и уровень сахара в крови, укрепляет иммунитет и предотвращает риск развития ожирения, рака и диабета.