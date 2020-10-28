Ученые раскрыли секрет японского долголетия

Замедлить старение и предотвратить развитие многих заболеваний поможет традиционный японский чай матча. Именно этот чудесный напиток ученые посчитали секретом долголетия жителей Страны восходящего солнца, пишет издание Express.
В отличие от простого чая, матча представляет собой порошок ярко-зеленого цвета. В готовом виде этот чай содержит пищевые волокна, цинк, калий, кальций, железо, натрий, а также витамины A, B, C и Е. Именно эти вещества вкупе замедляют старение.
Однако на этом преимущества традиционного японского напитка не заканчиваются. Также чай матча снижает холестерин и уровень сахара в крови, укрепляет иммунитет и предотвращает риск развития ожирения, рака и диабета.
Комментарии
матч или матэ?
А еще они не едят соль, исповедуют буддизм и синтоизм, а также работодателя штрафуют, если у работника лишний вес.
И едят много морепродуктов.
28.10.2020 08:58
Злая гостья
С цезием-137.
В Японии выходят на пенсию в 65 лет и число пенсионеров там подходит к четверти от всего населения.Экономика очень развита.Кушают морепродукты,пьют сакэ и прижали к ногтю всю якудзу.
ну остается только по доброму позавидовать японским пенсионерам