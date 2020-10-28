В мэрии Барнаула предложили альтернативу ковидному госпиталю в ТЦ "Геомаркет"

В мэрии Барнаула рассматривают еще один вариант размещения ковидного госпиталя – в здании недостроенного ТЦ на пересечении улиц Шумакова и Балтийской.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 27 октября, прошло первое заседание рабочей группы по вопросу открытия ковидного госпиталя под руководством градоначальника Вячеслава Франка. Участники группы рассматривали варианты размещения медицинского учреждения в разных зданиях, но приоритетным пока остался ТЦ "Геомаркет". Представители проектного института "Алтайгражданпроект" даже показали предварительную планировку госпиталя.

Сейчас участники должны проанализировать предложенный проект и принять окончательное решение, а 28 октября члены группы посетят торговый центр и на деле оценят объемы работ.

При этом в качестве альтернативной площадки для размещения госпиталя рассматривается здание недостроенного центра на Балтийской, 34, пишут "Вести Алтай".