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Новости

В мэрии Барнаула предложили альтернативу ковидному госпиталю в ТЦ "Геомаркет"

, ИА "Амител"
Вариант озвучили на первом заседании рабочей группы под руководством Вячеслава Франка
ТЦ на ул. Балтийской / Фото: skyscrapercity.com

ТЦ на ул. Балтийской / Фото: skyscrapercity.com

В мэрии Барнаула рассматривают еще один вариант размещения ковидного госпиталя – в здании недостроенного ТЦ на пересечении улиц Шумакова и Балтийской.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 27 октября, прошло первое заседание рабочей группы по вопросу открытия ковидного госпиталя под руководством градоначальника Вячеслава Франка. Участники группы рассматривали варианты размещения медицинского учреждения в разных зданиях, но приоритетным пока остался ТЦ "Геомаркет". Представители проектного института "Алтайгражданпроект" даже показали предварительную планировку госпиталя.

Сейчас участники должны проанализировать предложенный проект и принять окончательное решение, а 28 октября члены группы посетят торговый центр и на деле оценят объемы работ.

При этом в качестве альтернативной площадки для размещения госпиталя рассматривается здание недостроенного центра на Балтийской, 34, пишут "Вести Алтай".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

28.10.2020 08:57
- гость -

естественно выберут что не в центре от себя подальше

28.10.2020 09:02
- гость -

Нужно больше заседание рабочей группы по вопросу открытия ковидного госпиталя под руководством градоначальника Вячеслава Франка. Пусть заседают ещё лет 5. А там может и в USA лекарство придумают.

28.10.2020 09:08
- гость -

А что поповский вариант притащить 30 коек и сказать все проблема решена теперь не катит?

28.10.2020 09:08
Гость

Против томенко рыло задирает? Судя по заявлению о начале работ по переоборудованию в Геомаркете с прошлого понедельника- там уже пора ленточки резать!

28.10.2020 09:09
- гость -

У нас что, кончились санатории? У каждого завода были. Во что их перепрофилировали?

28.10.2020 09:09
Барнаулец

Уже решайте быстрее. Об этом ещё летом нужно было думать!

28.10.2020 09:12
П.Морозов

28.10.2020 09:09
Барнаулец

Чтобы думать-мозг человеку нужен а не мякина.

28.10.2020 09:13
- гость -

Комяков не знает, что делать с этим ТЦ. А тут его Франк вовсю старается достроить за счёт бюджета!!

28.10.2020 09:15
- гость -

инфекционку в жилой застройке - вот эта я понимаю...

28.10.2020 09:18
Дэн

Санатории пусть простаивают, а тут коммерческая недвижимость не приносит прибыли. Нехорошо. А давайте там больничку сделаем.

28.10.2020 09:22
Потёмкин

Теперь у нас мэр а не губер решает,где строить ковидник?
Щёлкнули пареньку по носу. Или "Вите надо выйти"? Пора?

28.10.2020 09:23
Потёмкин

ФранТ за свои деньги будет достраивать?

28.10.2020 09:26
- гость -

Что проще открыть госпиталь в санатории? Но там ведь бабки не рпспилишь!

28.10.2020 09:30
- гость -

ФранТ за свои деньги будет достраивать?

Нет, за наши! Пандемия не помеха для работы жуликов.

28.10.2020 09:37
Антон

Это по нашему! Ковид в массы. Даешь инфекционку ближе к народу! И церковь обрадуете, все рядом!

28.10.2020 09:43
- гость -

28.10.2020 09:30
- гость -
Больно обидны ваши слова. В будущем вас будут притягивать за подобное. А то много получили свободы.

28.10.2020 09:46
Кот.Без сапог.

Пошла потасовка за деньги....

28.10.2020 09:47
Павел

По санаториям идея неплохая . Санаторий Обь для работников в ковидных госпиталях вроде . А вот Барнаульский было бы хорошо , и палаты и туалеты .

28.10.2020 09:52
- гость -

И "Геомаркет", и недоделанный ТЦ - все это долгосрочные варианты открытия. А ковидные больницы нужны СЕЙЧАС.

28.10.2020 09:55
- гость -

А где у нас депутаты? Или они не в теме?

28.10.2020 09:55
Гость

Что я день города вспомнил....Последствия однако...

28.10.2020 09:59
- гость -

28.10.2020 09:52
- гость -
И "Геомаркет", и недоделанный ТЦ - все это долгосрочные варианты открытия. А ковидные больницы нужны СЕЙЧАС.

Позвольте, сударь, вас поправить.
Ковидные больницы нужны ВЧЕРА

28.10.2020 10:05
гость

А что "спальники" так начали возмущаться то? Вас там как тараканов. Вот вам и госпиталь! Понакупили квартир черт знает где и еще выпендриваются

28.10.2020 10:08
- гость -

28.10.2020 10:05
гость
В вас взыграла голубая кровь. Не задирайтесь сильно, история показывает что такие люди в определенный момент получают щелчок по носу.

28.10.2020 10:31
гость

Дурак

28.10.2020 10:37
- гость -


28.10.2020 10:05
гость

Это же как нужно звездиться что бы делить людей на категории, надеюсь вам аукнется.

28.10.2020 10:39
Eugene

28.10.2020 09:59
- гость -
В первую очередь нужны грамотные управленцы от медицины, а их нет даже на федеральном уровне. Все чиновники боятся сделать лишние движения, вдруг повредит карьере или просто кресла лишат. Нужны меры по недопущению ситуации, когда больному нужна койка! Так можно весь народ уложить в госпиталь, назначая вместо эффективного лечения парацетамол и чай с малиной (почти все участковые терапевты так делают)

28.10.2020 10:40
гость

Интересно кому выгодно осчастливить владельцев нерентабельных ТЦ за счет государства? Алтайгражданпроект за чей счет проект ГЕО Маркета сделал?, без заказчика, договора и оплаты они ничего делать бы не стали Есть пансионаты и профилактории, которые сейчас не востребованы, там все для госпиталя есть, люди будут лежать в приемлемых условиях.

28.10.2020 10:42
- гость -

Очень удобное место посередине спального района. Там и овраг большой между ТРЦ Европа и рынком ВДНХ имеется. Реально большой овраг. Реально много влезет.

28.10.2020 11:06
- гость -

Тц на Балтийской бетонная стяжка не везде сделана где там койки ставить?

28.10.2020 11:43
- гость -

Если уж так надо, то берите любую общагу и переделывайте, там уже все что нужно есть: секция - 2 палаты, санузел на секцию, вентиляция, кухня - процедурный кабинет. Но это РЕАЛЬНО сделать быстро и не дорого, а не страдать маниловщиной мечтая переоборудовать ТЦ

28.10.2020 13:17
Гость

По хорошему,должны уйти в отставку. Лето красное пропели, оглянуться не успели,как .......

28.10.2020 14:06
Гость

Да, новое общежитие из 2 х корпусов, это высотки Агу на Матросова- Ленина. Отличное место. Общежитие новое, все есть, перепрофилировать гораздо проще. Рядом дк котельщиков, нет густонаселенности., это не жилой дом.

28.10.2020 15:09
- гость -

Год назад пионерский лагерь использовали для изоляции больных, не сбежишь, если 50 км от города в лесу.

28.10.2020 15:13
- гость -

Корпус АГУ напротив краевой администрации отдать под ковид. ТЦ на Балтийской отдать АГУ.

28.10.2020 17:58
- гость -

А что с туберкулезной больницей в Новоалтайске? Достроили ли? Нельзя ли ее использовать под ковидный госпиталь?

28.10.2020 18:22
- гость -

Корпус АГУ под госпиталь - хорошее решение!!!! Люто плюсую +++++++++++++++++++

28.10.2020 18:23
- гость -

А может им аукцион провести среди собственников этого неликвида, кто больше даст?

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