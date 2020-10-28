Эксперт объяснил, почему нельзя пользоваться найденным смартфоном

Использование найденного на улице смартфона может грозить человеку неприятностями, заявил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.
По его словам, потерянный девайс может быть неисправен, и в случае неполадок он может взорваться в руках, вызвать короткое замыкание или загореться при подключении к питанию.
Кроме того, от телефона могли избавиться специально, поскольку на нем может храниться информация, связанная с наркоторговлей и другими преступлениями. При этом доказать свою непричастность полиции может быть довольно сложно.
Также существует риск, что устройство было украдено и выброшено злоумышленником, что также может стать лишним поводом для внимания со стороны полиции. При этом даже если человек действительно потерял телефон, то в будущем он может обвинить нашедшего в краже.
"В целом не рекомендуется нести найденный телефон домой или в ломбард, если уж взяли его, сдайте его работникам общественного пространства, где обнаружили находку", – посоветовал Лоевский во время интервью агентству "Прайм".
Комментарии
замруководителя Роскачества Илья Лоевский
Очередной бездельник живущий на наши налоги.
Какие замечательные должности! Эксперт. Специалист. А присмотришься, паразит на паразите в биологическом смысле. И не только.
"работникам общественного пространства" - вааще вынос мозга!
"доказать свою непричастность полиции может быть довольно сложно"
какое любопытное высказывание
какое любопытное высказывание
А по закону вроде как полиция должна доказать причастность.
Как доказать невиновность? Путь докажут виновность, чтоб доказывать обратное. а найденный телефон легко прошивается, в том числе меняется imei и тут экспетом не нужно быть.
Про взрывающийся смарт вообще посмеялся. ) ) ) да, конечно случаи были такие но....с таким опасением, надо и от своих девайсов избавляться ) . ой бред какой. сколько же там бездарей сидят и получают деньги с наших налогов....
Эксперт липовый, такую чушь нести. Вытащил аккумулятор и отдельно от смартфона зарядил. Неисправный аккумулятор будет иметь вздутия, повреждения, поменять на другой. Если телефон греется, не ждать последствий.
на нем может храниться информация
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Информация прекрасно чистится.
При этом даже если человек действительно потерял телефон
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Телефон и смартфон, почувствуйте разницу. Телефоны б/у по 50-100 рублей продают.