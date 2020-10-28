Эксперт объяснил, почему нельзя пользоваться найденным смартфоном

Использование найденного на улице смартфона может грозить человеку неприятностями, заявил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

По его словам, потерянный девайс может быть неисправен, и в случае неполадок он может взорваться в руках, вызвать короткое замыкание или загореться при подключении к питанию.

Кроме того, от телефона могли избавиться специально, поскольку на нем может храниться информация, связанная с наркоторговлей и другими преступлениями. При этом доказать свою непричастность полиции может быть довольно сложно.

Также существует риск, что устройство было украдено и выброшено злоумышленником, что также может стать лишним поводом для внимания со стороны полиции. При этом даже если человек действительно потерял телефон, то в будущем он может обвинить нашедшего в краже.

"В целом не рекомендуется нести найденный телефон домой или в ломбард, если уж взяли его, сдайте его работникам общественного пространства, где обнаружили находку", – посоветовал Лоевский во время интервью агентству "Прайм".