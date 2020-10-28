Владимир Путин пошутил про летучих мышей, которые виноваты в пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по культуре пошутил о летучих мышах. Стенограмма опубликована на официальном сайте Кремля.

"Артисты циркового жанра, особенно номеров с животными, оказались практически без зарплаты, они застряли в тех городах, где их застиг конвейер, и вместе с животными находятся там, иногда даже на кормление животных деньги найти очень сложно", – отметил во время заседания советник президента Владимир Толстой. Он добавил, что на корм для зверей будут выделены деньги, потому что "животные ни в чем не виноваты".

"Животные, конечно, не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу", – ответил Путин.