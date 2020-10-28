Владимир Путин пошутил про летучих мышей, которые виноваты в пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по культуре пошутил о летучих мышах. Стенограмма опубликована на официальном сайте Кремля.
"Артисты циркового жанра, особенно номеров с животными, оказались практически без зарплаты, они застряли в тех городах, где их застиг конвейер, и вместе с животными находятся там, иногда даже на кормление животных деньги найти очень сложно", – отметил во время заседания советник президента Владимир Толстой. Он добавил, что на корм для зверей будут выделены деньги, потому что "животные ни в чем не виноваты".
"Животные, конечно, не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу", – ответил Путин.
Комментарии
Люди без средств существования остались, а ему смешно.
Мало того, что он единолично решил не помогать населению РФ в период пандемии, как другие развитые страны, так еще и глумится!
28.10.2020 10:59
Вова, плешивый карлик.
Люди без средств существования остались, а ему смешно.
Мало того, сотни умирают ежедневно от короновируса, потому что не получают нормальной медицинской помощи. А это результат его реформ.
А он сидит лоснящийся и самодовольный, шутит. Можно вспомнить его: "Она утонула".
дед совсем плох, все чаще несет чушь, отпускает совершенно неуместные шутки
сказочный одним словом
28.10.2020 10:59
Вова, плешивый карлик
пошли перевод - животным на питание и не гунди.
пошли перевод
А может проще поставить руководить страной адекватного человека и люди сами начнут зарабатывать?
шутка неуместная и не смешная. и не шутка. уровень на лицо...
В пиндоссии за неуместные шутки в трагической ситуации импичмент бы обьявили влет,а ему хоть бы что.Че шутке пропадать думает.
Какой помощник, такой и шеф - пургомет
- Что случилось с россиянами?
- Они умерли...
Шутник блин. А настоящий царь собаку любил, когда еще женат был, помните? как собака не признала ....бедная собачка.....этот явно , судя даже по шутке не любит животных. Хотя почему животных....наверное никого кроме себя и друзей.
28.10.2020 13:02
krash
Шутник блин. А настоящий царь собаку любил, когда еще женат был, помните? как собака не признала ....бедная собачка.....этот явно , судя даже по шутке не любит животных. Хотя почему животных....наверное никого кроме себя и друзей.
Да настоящий он, просто ботокс в мозг попал.
28.10.2020 13:04
- гость -
Да настоящий он, просто ботокс в мозг попал.
Он видать его уже там заменил.
28.10.2020 13:02
krash
У Путина есть собака лабрадор. Утрись, вентилятор.
28.10.2020 14:05
- гость -
28.10.2020 13:02
krash
У Путина есть собака лабрадор. Утрись, вентилятор.
есть, но он ею больше не пользуется
Деда добрый, деда весёлый...
Скоро один деда в России останется, с такой медициной, чего не радоваться-то...