Накануне в АКЗС прошли публичные слушания по проекту закона "О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Предварительное публичное обсуждение законопроекта о краевом бюджете предусмотрено законодательством РФ и Алтайского края. Однако в этом году, с учетом сложной эпидобстановки, формат проведения слушаний был изменен на дистанционный.

Председатель АКЗС Александр Романенко отметил, что формирование бюджета на следующий год идет в условиях сложных как для муниципалитетов, так и для края и всей страны. "В 2021 году мы будем не только анализировать, но и формировать всю нашу работу на основании ситуации 2020 года, то есть с учетом пандемии коронавирусной инфекции и, как следствие, замедления экономического развития. Для органов местного самоуправления и большого круга предпринимателей Алтайского края следующий год станет переломным — им предстоит работа в новых налоговых условиях. Прекращает свое действие единый налог на вмененный доход, и 37 тысяч предпринимателей должны определиться, в каком режиме налогообложения они будут дальше работать. Нам необходимо вдумчивый и серьезный подход к формированию доходной части краевого бюджета, чтобы все расходные обязательства, в первую очередь социальные, были безусловно исполнены", — цитирует спикера сайт краевого парламента.

По словам Романенко, в 2021 году необходимо сконцентрировать силы региона на поддержке системы здравоохранения и образования, предприятий малого и среднего бизнеса, на исполнении мероприятий национальных проектов, чтобы поступательное социально-экономическое развитие Алтайского края продолжилось.

Об основных параметрах краевого бюджета депутатов проинформировал зампредседателя правительства Алтайского края, министр финансов Данил Ситников. При расчете бюджета министерство ориентировалось на базовый вариант прогноза социально-экономического развития Алтайского края на 2021 и два последующих года. Инфляция прогнозируется на уровне 3,7%. Рост регионального валового продукта — 103,3%, а среднемесячная номинальная начисленная зарплата — 31682 рубля.

Доходы краевой казны планируются на уровне 106,6 млрд рублей, с предельным для текущей экономической ситуации ростом 3% по сравнению с 2020 годом. При этом собственные (налоговые и неналоговые) доходы на 2021 год запланированы в объеме 58 млрд 273 млн рублей, что на 3% выше текущего года. Расходы краевого бюджета прогнозируются в размере 112,4 млрд рублей. Краевой бюджет прогнозируется с предельным уровнем дефицита. На 2021 год он составит 5,8 млрд рублей, что не превышает уровня, установленного Бюджетным кодексом РФ.

"При формировании проекта краевого бюджета основные приоритеты были определены так: первое — увеличение заработной платы указным категориям граждан, второе — безусловное исполнение всех социальных обязательств перед жителями Алтайского края, третье — реализация национальных целей, определенных президентом России, а также мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития нашего региона", — отметил Данил Ситников.

Подводя итог, министр финансов подчеркнул, что бюджет края на следующий год будет сбалансированным, напряженным по доходам и расходам, социально ориентированным и учитывающим экономические реалии и вызовы. В свою очередь председатель АКЗС выразил готовность вернуться к корректировке основных показателей бюджета в случае поступлений новых межбюджетных трансфертов. Александр Романенко также обратился к руководителям парламентских фракций и призвал их конструктивно участвовать в подготовке законопроекта о краевом бюджете.

В первом чтении депутаты АКЗС рассмотрят бюджет региона на следующий год на очередной сессии 29 октября.