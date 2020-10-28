Ансамбль "Алтай" представит новую программу с участием Андрея Мерзликина

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ко Дню народного единства Государственный молодежный ансамбль песни и танца "Алтай" готовит новые номера с участием актера Андрея Мерзликина. В программу войдут выступления, посвященные культуре народов, проживающих в регионе: татары, украинцы, казахи, таджики, немцы, чуваши, русские и др. Это станет уже третьей постановкой из цикла "Народы Алтая". Андрей Мерзликин прочитает несколько монологов, приуроченных к номерам. "Это будет связующим звеном, проза и стихи, Андрей изучает наш сценарий, и какая-то часть будет чисто его личная", – отмечает Елена Березикова, главный хореограф ансамбля.

Материал для новых номеров коллектив собирал в ходе экспедиций по деревням, где еще хранятся национальные традиции. Помимо песен и танцев, для шоу также сшиты костюмы. Это уникальный проект художника-модельера Геннадия Осташева. Всего в программе 15 номеров разных народов. По задумке режиссера Анны Вахрамеевой, объединит их тема любви к своей земле. Представят новую программу 4 ноября, в День народного единства.

Amic.ru побывал на одной из репетиций ансамбля.