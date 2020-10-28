Аккуратный алтайский вор обокрал соседку, чтобы порадовать свою девушку

Жительница Калманки обратилась в полицию с заявлением о краже. Полицейские отметили, что вор взял не первые попавшиеся предметы, а уходя из дома вернул на место вырванный звонок.

Оперативники задержали 18-летнего парня, который и проник в дом к соседке. Он украл два стула, две бутылки водки, две бутылки шампанского и мартини, шоколадку, кастрюлю, чайник, два фужера, сковородку.

Оказалось, что совсем недавно юноша начал самостоятельную жизнь и решил порадовать свою возлюбленную. Правда, он не рассказал ей, откуда взял все эти предметы.

Пострадавшей удалось вернуть все, кроме алкоголя. Подозреваемый рассказал, что все было выпито еще в день кражи, пишет пресс-служба МВД.

Выпивка и шоколадка, возможно, порадовали девушку, но тот факт, что до пяти лет ее ухажер может провести в тюрьме, вряд ли.