Подросток загорелся на автобусной остановке в Барнауле

На остановке на улице Опытная Станция в Барнауле загорелся подросток. Инцидент произошел накануне вечером, 27 октября. О происшествии рассказали в прокуратуре Алтайского края.

По данным ведомства, три подростка баловались с емкостью, в которой находилось горючее вещество. Из-за неосторожного обращения с огнем на 14-летнем мальчике загорелась одежда. Ребенок получил термические ожоги, но остался жив. Его доставили в отделение реанимации.

По факту инцидента идет проверка. Правоохранители посетят предприятие, где подростки купили емкость с горючей жидкостью, а также дадут оценку работе органов системы профилактики в связи с бесконтрольным пребыванием несовершеннолетних в общественном месте.