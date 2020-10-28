Госдума утвердила приоритет Конституции над нормами международного права

Госдума приняла в первом чтении сразу четыре законопроекта, которые закрепляют приоритет Конституции РФ над нормами международных инстанций. В частности, приняты соответствующие изменения в Гражданский и Уголовно-процессуальный кодексы.
Законопроекты подразумевают недопустимость применения правил международных соглашений, если они противоречат российской Конституции. Это же касается и решений иностранных и международных судов.
Депутаты внесли изменения для реализации поправок в Конституцию РФ, уточняет "Интерфакс".
Как ранее сообщил amic.ru, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы социальной защиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка.
Комментарии
приехали
в стране дураков всё возможно
в стране дураков всё возможно - ты себя к кому относишь?
28.10.2020 15:30
A1isa
В США, Германии и Великобритании аналогичные нормы. Что тут не так? Мы следуем современным зарубежным тенденциям.
28.10.2020 15:38
- гость -
И как это тебя занесло на Украину?
И так права граждан попираются каждый день.Про честность наших судов и говорить не стоит.Был шанс ,и того лишили.
Если к примеру ты тыришь лес на пару десятков миллионов рубликов,тебе за это российское правосудие вкручивает пятерик условно,ты спокойно в домашней обстановке пишешь в еспч ,страсбурские дяди повелевают российскому государству выплатить 63 тыс евриков за моральный вред тебе как человеку(ну и немножко тем дядям).То теперь как?Российское государство тебе хоп к носу?И тем страсбургским дядям тоже?Не забудем,не простим!
28.10.2020 15:52
- гость -
Расскажи какие твои права попрали. Кто это сделал. И как ты это оспаривал.
хоть 7 раз. а если имущество РФ арестуют в обеспечение иска? То мы все в рай стройными колоннами, а они к чертям на сковородки? Теперь же рай с адом в конституции прописаны
Звонок в четыре утра: — Але! Это общество защиты животных? Медленный ответ заспанного человека: — Ну и кто ж тебя, козёл, обидел?
Гость 15:48
Ну ну..Еще напишите, что и суды там аналогичные...Хотя, нет, лучше молчите, с вами все ясно итак))
28.10.2020 15:55
- гость -
Сам то понял, что написал?
28.10.2020 15:54
- гость -
Дада. Купил за 10 продал за 15 итого сфабриковали = своровал на 25 значит - ну это в кратце про то если что я думаю...
28.10.2020 16:07
- гость -
Понял. А у тебя понятийный аппарат сломался? Или изначально не работал?
Не хочет наше все в Гаагу, за боинг и Навального ответа боится, а население РФ все стерпит...
Недавно я подал судебный иск на Калибра за оскорбление моего человеческого достоинства на данном ресурсе.Он (ответчик Калибр) причинил Истцу (мне) моральный вред заключающийся в глубоких нравственных переживаниях,бессонице,подавленном состоянии,умалении чести и мужского достоинства в кругу семьи,друзей и деловых партнёров по бизнесу,обусловленных распространением указанных сведений.Понимаю, в случае чего надежды на ЕСПЧ теперь никакой ((
В сша негры скоро за тамошние суды кое-кому покажут мать Кузьмы с горбинкой.
пипец сокамерники... Единственное место для справедливого суда оставалось ЕСПЧ, теперь и фсьо...
Эти гниды будут творить всё что хотят без последствий.
28.10.2020 16:20
- гость -
Ежели вы подаете иск на порядочного человека, то о каком своем достоинстве говорите?! Тем более, что наш самый справедливый суд сам с удовольствием над мыслящими людьми расправу учинит...
"Не хочет наше все в Гаагу, за боинг и Навального ответа боится"
неужели навального тоже ваше все порошенко?
то16:27
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То есть вы уже вычислили кто порядочный,мыслящий и достойнейший?
Ну тады -Ой.Те страсбургские дядя за полсекунды на расстоянии(дистанционно) определят про достоинство, справедливость, порядочность, в деньгах оценят( и за оценку процент возьмут )))
PS И когда же либерда поумнеет?
Как говорил Г. Жеглов - вор (преступник) должен сидеть в тюрьме, а за Навального или кого другого это дело второе...
то 16:37
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А ты уж быстрее гааги установил виновность ))
28.10.2020 16:40
- гость -
Это нетрудно - таких как Калибр осталось 2-3 человека на этом ресурсе. А вас и подобных вычислять не нужно - всё наяву! Одно обращение много говорит...
А что так навальныши взволновались?
Всё, прикрыли вам лавочку с ЕСПЧ) Ваши деньги с дырками)
28.10.2020 16:45
- гость -
Действительно, таких отбитых как Кал остались единицы. Остальные поумнели.
Перечень прав, за соблюдением которых государствами-членами Совета Европы следит Страсбургский суд:
· Право на жизнь
· Запрещение пыток
· Запрещение рабства и принудительного труда
· Право на свободу и личную неприкосновенность
· Право на справедливое судебное разбирательство
· Наказание исключительно на основании закона
· Право на уважение частной и семейной жизни
· Свобода мысли, совести и религии
· Свобода выражения мнения
· Свобода собраний и объединений
· Право на вступление в брак
· Право на эффективное средство правовой защиты
· Запрещение дискриминации
· Защита собственности
· Право на образование
· Право на свободные выборы
· Свобода передвижения
· Право на обжалование приговоров по уголовным делам во второй инстанции
· Право на компенсацию в случае судебной ошибки
· Право не быть судимым или наказанным дважды
· Равноправие супругов
Россия возглавила тройку лидеров по количеству жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за 2019 год.
За ней с большим отрывом идут Турция и Украина.
29 января ЕСПЧ опубликовал отчёт о своей деятельности, включая статистику обращений по странам, сообщает «Коммерсант». 25,2% обращений в прошлом году направлены против России, 15,5% против Турции и 14,8% против Украины. За ними следуют Румыния и Италия (13,2% и 5,1% жалоб соответственно).
28.10.2020 16:20
- гость -
Недавно я подал судебный иск на Калибра за оскорбление моего
человеческогомужского достоинства.
++++++++++++
Твои миллиметры мужского достоинства не тянут на рассмотрение Страсбургского суда, крысёнышЪ - подрасти малёха, чтобы хоть в твоей крысятне тебя зауважали. Пишешь что попало, не попадя. )))
Венецианская комиссия Совета Европы указала, что Россия приняла политическое решение вступить в Совет Европы и остаться членом этой организации. Ратифицировав ЕСПЧ и признав юрисдикцию Страсбургского суда, она взяла на себя обязательство исполнять решения суда, говорится в сообщении.
Так шта , троллеботам принять успокоительное ( перевозбудились сегодня).
* Конституционный суд России уже принимал подобное, что никак не отразилось на оплате по искам граждан России, признанными потерпевшими по одному из пунктов выше.
За 2019 год Министерство юстиции потратило 1,135 млрд руб. на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека. Об этом говорится в заключении Счетной палаты о результатах внешней проверки закона «О федеральном бюджете на 2019 год».
В документе указывается, что всего деньги были потрачены на оплату 1240 решений суда. Перечисленная сумма составила 66,8% от изначально утвержденных бюджетных ассигнований в размере 1,7 млрд руб.
В Счетной палате отметили, что еще 850,5 млн руб. по решениям ЕСПЧ Минюст к 1 января не выплатил из-за позднего поступления документов.
* возможно в нашем государстве считают, что платить по искам дешевле, чем выстраивать отношения со своим гражданским обществом , минимизируя тем самым подачи исковых заявление в Евроейский Суд. Не знаю.
Калибру
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Абсолютно пустые словосочетания.Но страсбургские дяди ими жонглируют и монетизируют. За что вору навальному присудили выплату денег?Ведь над любым что ты сейчас выскажешь только посмеяться можно.Давай,не сцы,формулируй.
Профанация всё это. Есть вещи, которые РФ не сможет не соблюдать, даже если они идут вразрез с эрэфовскими законами. К примеру, случится утечка нефти на каком-нибудь "Северном потоке", который прокладывали утром с перепоя трясущимися руками пьяные Васи с Петями с улицы (ну не нашлось бодьше никого за ТАКИЕ деньги работать, потому что половину топ-менеджеры, ответственные за строительство, положили себе в карман), за этим следует экологическая катастрофа где-нибудь в Польше или Германии, пострадавшие страны, естественно, вкатывают эрэфии иск на кругленькую сумму - и что тогда? Тут уже байкой про водоросли и естественные причины гибели растений/животных не отвертеться, придётся платить. И вы хотите сказать, наивные пригожинские мальчики, что РФ в этом случае не заплатит? Вы правда в это верите?
28.10.2020 17:40
- гость -
А счего ты взял, что Навальный вор? У кого он чё украл? Как написали выше : купил за 10, продал за 15 значит украл 25? Что всех за де биллов держишь?
Вот случится утечка нефти на "Северном потоке" из-за пьяного сварщика Васи...
Что молчишь, калибр?Засцал?
то 17:45
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Да я просто следил за всем процессом день за днём.Когда в прямом эфире ,когда в записи.Это вас за дурачков и де билов держат когда "сообщают" что там было всё мутно )
Калибр продолжает тихо сцать.Так за что тогда те дяди "присудили" выплату денег лехаиму?За пытки или за право на жизнь?
За что то европейское судейко "обязало" выплатить одной дивчине государству украина?За то что была задета её девичья честь.Ты знаешь, что та кусок дерьма сделало?Пожарило яичницу на Вечном огне. И кто же там заседает в страсбургском суде?
Ну, держись, Америка, теперь заживем...
28.10.2020 18:13
- гость -
Калибр продолжает тихо сцать.Так за что тогда те дяди "присудили" выплату денег лехаиму?За пытки или за право на жизнь?
+++++++++++++
бал бес , в обязанности ЕСПЧ не входит пересмотр уголовных дел - судьи следят за исполнением законности при вынесении приговоров.
* Право на справедливое судебное разбирательство это называется.
Калибрушко, у тебя мозг есть?Ты смотрел судебное разбирательство с навальным в Кирове?Я смотрел.Плюнь в харю тем де билам,которые говорят что оно было несправедливым.Одно упущение:конкретно садить на зону надо было лехаима.
Ещё раз,дубинушка: за что прист***лись те дяди?
Дабы своевременно воспрепятствовать ухудшению обстановки и обеспечить всеобщее благополучие в пределах сих территорий
Право на собрания - упраздняется,
Право на неприкосновенность - упраздняется,
Право на помощь адвоката - упраздняется,
Право на рассмотрение дела судом присяжных - упраздняется
"Пираты Карибского моря - 3"
28.10.2020 18:49
- гость -
++++++++++++
Врёшь. Процесс не транслировался. Было сопровождение стенограммой от Дождя .
Не ставь свою глупость выше компетенции ЕСПЧ и российского Минюста , не сумевшего опротестовать те пункты нарушений судебного производства по делу Навального и тысяч других истцов, выигравших суды по своим искам.
1 млрд 135 миллионов рублей выплаченных по искам за 2019 год говорят больше, чем твоя демагогия на эту тему.
Калибр,ты туп как сивый мерин.Судебные заседания транслируются на РАПСИ.Повторяю, я смотрел как впрямую,так и там же в записи.Даже в том гамнасайте, к которому ты привык были прямые трансляции,только от другого гамнасайта.
28.10.2020 18:49
- гость -
У калибра в отличии от тебя мозг точно есть! Ты нам хочешь втереть про трансляцию суда провластным каналом? Ты уверен, что там ничё не пропущено, что не мешали по беспределу защищатся, сто решение было заранее написано и спущенно сверху? Мы тут все читали про дело нового велияия, дело сети и т.д. хорошо в курсе как чё у нас может быть на самом деле, помним хорошо пьяного мальчика это к слову о правдивости всяких экспертиз, также вкурсе про заю которая об крыльцо людей на глушняк задавила и получила 14 лет отсрочки, продолжать? А ещё "басманный суд" - стало нарицательным случайно да?
Никакого нарушения судопроизводства не было.Вообще, в чём оно по твоему заключалось?
Была прямая трансляция,ничего не скрывалось.Я вообще раньше на судах был ради интереса.
28.10.2020 19:21
- гость -
В справедливости и не предвзятости и т.д.. На это есть пара решений ЕСПЧ как и потом от них признание того, что это политическое преследование.
28.10.2020 19:25
- гость -
Даже средненький специалист в какомнибуть финалкэт тебе такенную прямую трансляцию зафигачит прям ну убедительно. Не говоря уже о том, что только правильных людей можно в зал допустить, чтобы сыграть то как заказали сверху.
28.10.2020 19:25
- гость -
На судах по сфабриикованым и прочим заказным делам? Или там где вася у пети по пьяные мешок картошки стырил или пырнул его ножом потому как он пятую бутылку зажал?
23 февраля 2016 года Европейский Суд по правам человека опубликовал решение, в котором признал, что во время рассмотрения дела «​Кировлеса» в 2013 году были нарушены права Навального и Офицерова на справедливое разбирательство и на наказание исключительно на основании закона. При этом ЕСПЧ не признал дело политически мотивированным, как того требовали адвокаты Навального[. Совет установил, что Навального и Офицерова судили за деяния, которые невозможно отличить от обычной предпринимательской деятельности и присудил им по 8 тысяч евро в качестве возмещения морального вреда и около 71 тысячи евро компенсации судебных расходов[5]. По этой причине Верховный суд РФ назначил пересмотр дела «Кировлеса» на 16 ноября 2016 года.
8 февраля 2017 года Ленинский районный суд Кирова повторно приговорил Навального и Офицерова к 5 и 4 годам заключения условно. Навальный заявил, что приговор суда дословно повторяет старый, вынесенный в 2013 году. Позднее сравнение обоих приговоров провёл Диссернет и пришёл к выводу, что на 56 из 57 страниц приговора присутствуют заимствования из приговора, вынесенного в 2013 году судьёй Блиновым
*вам, пригожинцам - вики в помощь.
19:39
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Опять двадцать пять.В чём несправедливость и непредвзятость?Опять эта удивительная и безумная вера в "кристальность" запада )
28.10.2020 19:50
- гость -
Опять эта удивительная и безумная вера в "кристальность" запада )
++++++++++++
ну так соберитесь все тролли местнАго розлива и попросите Гаранта отвязаться от Запада- на хрена он вам ? Живите как разумеете по своим понятиям подворотни, вам резервацию отведут где-нибудь в Забайкайле, чтобы ни Западом не пахло , ни Востоком не воняло. Будете дровосеками ЗабайкалЛес, с кулачными боями, скрепами, лаптями и в кирзОвых сапогах по праздникам.))
Россию НИКТО не приглашал в СЕ , никто не навязывал положения, по которым существуют европейские ценности, строится их дальнейшая демократия - сами и только сами пришли в Европу, а в ВТО 18 лет просились , из них Путин 11 лет лбом двери вышибал пока не открыли...
Что пальцуете то не по делу , да ещё в американском интернете , на дешёвой табуретке сидя, дошираком питаясь , который на ушах висит ?
28.10.2020 16:20
- гость -
Про навального поржал.
Бледная поганка в спиртном, и нет навального. А тут смертельный яд, от которого мало того, что навальный не помер, так еще и никто больше не пострадал.
Просто спрятали лёлика от желающих разукразить навального за угрозы ветерану.
28.10.2020 19:06
CALIBR
Козя, врешь ты. с трех камер снимали лёлика в суде. На рутубе до сих пор лежит не удаленный материал.
Про ВТО ты врешь! Оба ЕБНя обещали еще при их правлении места в ВТО.
И да, кто тут продал место вицеспикера ПАСЕ России и право отрубать мыкрофон пшекостану, трибалтийским вымератам и скаклостану за 23 миллиона евро?
О,как ?! ГадёнышЪ- троллёнышЪ , гадивший под себя на ветке днём, вылез из под анонима, чтобы затвердить бездну своей тупизны вечером, когда анонимы перестают быть в свободном доступе?
Просто Филе:
Переговоры о присоединении России к Всемирной торговой организации велись 18 лет, с 1993 года по 2011 год. Россия стала членом ВТО 22 августа 2012 года.(с)
Ошибся я только в сроках ,обозначив Путина преемником по начатому делу в течение 11 лет,ведь учитывая его премьерство при Ельцине и дату вступления в ВТО ,из 18 лет - тринадцать на счету вечного президента.
Все условия, которые выставил Запад и под которыми стоит подпись Путина - в свободном доступе в интернете.
* я не был силён в староОлбанском диалекте стиля твоего общения раньше, остался таковым и сейчас, когда ты пальцуешь на новоОлбанском. Ничего не понял, звиняй - ты перепутал и разговорный жанр и аудиторию.
Козя, ты как всегда, как получишь команду фас за деньги, мозги оставляешь дома и начинаешь нести пургу.
Кстати, о деньгах. 30% от вашей зарплаты хитрые ребята попили. Методички получили, аванс получили, а на работу не пошли. Твои товарищи на вашей быдлянке (ваш канал в телеге) возмущаются, что оплаты меньше.
Хочу напомнить, что ты единственный, кто сменил ник. Ну а раз ты ники меняешь, значит и под анонимом гадишь тоже ты. Привычка это у тебя. Тем более, что ты сам выполз в 17:15, когда анонимам доступ закрыли.
Про ВТО опять ты соврал. Подпись на условиях стоит БЕНи мостового. А ОН убрал 411 пунктов, которые противоречили выгоде России.