Госдума утвердила приоритет Конституции над нормами международного права

Госдума приняла в первом чтении сразу четыре законопроекта, которые закрепляют приоритет Конституции РФ над нормами международных инстанций. В частности, приняты соответствующие изменения в Гражданский и Уголовно-процессуальный кодексы.

Законопроекты подразумевают недопустимость применения правил международных соглашений, если они противоречат российской Конституции. Это же касается и решений иностранных и международных судов.

Депутаты внесли изменения для реализации поправок в Конституцию РФ, уточняет "Интерфакс".

Как ранее сообщил amic.ru, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы социальной защиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка.