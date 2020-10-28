Сотрудники СОБР и ОМОН в Чечне устроили перестрелку. Двое погибли

В селе Ачхой-Мартан в Чечне произошла перестрелка между сотрудниками СОБР и ОМОН. Два человека погибли, еще трое пострадали, пишет ТАСС.

По предварительным данным, между местными жителями в одном из кафе произошел конфликт, который перерос перестрелку. Полная картина происшествия устанавливается.

"По данным следствия, 27 октября 2020 года в 3 часа в Ачхой-Мартановскую центральную районную больницу были доставлены пятеро местных жителей с огнестрельными ранениями, двое из которых скончались. По предварительной информации, в селе Ачхой-Мартан между местными жителями произошла ссора, переросшая в драку с применением огнестрельного оружия", – рассказали в Следственном комитете.