Сотрудники СОБР и ОМОН в Чечне устроили перестрелку. Двое погибли

В селе Ачхой-Мартан в Чечне произошла перестрелка между сотрудниками СОБР и ОМОН. Два человека погибли, еще трое пострадали, пишет ТАСС.
По предварительным данным, между местными жителями в одном из кафе произошел конфликт, который перерос перестрелку. Полная картина происшествия устанавливается.
"По данным следствия, 27 октября 2020 года в 3 часа в Ачхой-Мартановскую центральную районную больницу были доставлены пятеро местных жителей с огнестрельными ранениями, двое из которых скончались. По предварительной информации, в селе Ачхой-Мартан между местными жителями произошла ссора, переросшая в драку с применением огнестрельного оружия", – рассказали в Следственном комитете.
Комментарии
Ниче-так село! А у нас тока участковый и то за 40 км)))))
Молодцы. Так и надо решать спорные вопросы.
А им лишь бы пострелять. А потом пишут, что геройски погибли. Вот так герои.
Одни герои России постреляли других героев России
между сотрудниками СОБР и ОМОН. Два человека погибли, еще трое пострадали
И что в итоге какой счёт? Кто победил?
СОБР и ОМОН в Чечне
во время застолья
И эти люди ещё что-то про закон говорят? Да и какое застолье может быть в Чечне?
Чаю перепили.