Минфин раскритиковал индексацию пенсии работающим пенсионерам

Глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам министра, пенсии являются "компенсациями за утраченный заработок", которые не положены в том случае, если "заработок не утрачен".
Силуанов отметил, что в последние годы заработная плата растет в среднем быстрее темпов инфляции, а потому индексировать выплаты работающим пенсионерам не совсем справедливо.
"После выхода на пенсию человек, который получает и пенсию, и заработную плату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы", – отметил глава Минфина.
Силуанов заявил, что сейчас важнее сосредоточиться на тех пенсионерах, которые не работают, пишут "Известия".
Комментарии
Силуянов, ты не прав. Это мягко сказано.
Эквилибристика слов.
"заработная плата растет в среднем быстрее темпов инфляции" у кого? у него? сам бы пожил на 8 тыщ пенсии, не справедливо ему
Позорники министры аваньтюристы.
Отдельные служащие умудряются и вторую пенсию заработать, при ранней первой, а то и третью. И ничего, по первой им компенсируют выше инфляции.
Да работающие пенсионеры платят налоги и страховые взносы, а они на кого идут? На отдыхающих ленивых пенсионеров или быть может на самого Силуанова? Бессовестные. Люди работают, потому что пенсии маленькие, а вы из лишаете того, что по справедливости они должны получать. Несправедливо и некрасиво по отношению к людям - работающим пенсионерам. Надо получается уволиться, не приносить пользы и тебе будут доплачивать. Делайте вывод пенсионеры. увольняйтесь и сидите дома у телевизора, пусть негры работают.
антошку на парашу
Лишить всех благ и посадить на пенсию в 8-10т.р. и пусть поживет с годик, авость поумнеет.
"Взять и поделить..." среди своих.
Ааа, Силуанов, эт точ чудак!
потому и работаем, что на пенсию не прожить, сделайте нормальную пенсию и все уйдут, освободят место молодежи
Такие и нужны новым управителям.
А как же Силуанов выступил против, а Путин дал поручение правительству изучить вопрос возобновления индексации пенсий работающих пенсионеров. "С точки зрения социальной справедливости есть, над чем работать"?