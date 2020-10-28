Минфин раскритиковал индексацию пенсии работающим пенсионерам

Глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам министра, пенсии являются "компенсациями за утраченный заработок", которые не положены в том случае, если "заработок не утрачен".

Силуанов отметил, что в последние годы заработная плата растет в среднем быстрее темпов инфляции, а потому индексировать выплаты работающим пенсионерам не совсем справедливо.

"После выхода на пенсию человек, который получает и пенсию, и заработную плату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы", – отметил глава Минфина.

Силуанов заявил, что сейчас важнее сосредоточиться на тех пенсионерах, которые не работают, пишут "Известия".