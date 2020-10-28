У большинства семей Алтайского края есть деньги только на еду и одежду

Алтайский край и Республика Алтай вошли в список 10 регионов с максимальной долей семей, которым хватает денег только на еду и одежду.

Согласно данным консалтингового агентства FinExpertiza, в апреле-июне 2020 года в Горном Алтае насчитывалось 75,9% бедных семей, что является худшим результатом по стране. Алтайский край занимает 7-е место – здесь в бедственном положении находятся 68,9% домохозяйств.

Также доля семей с низким уровнем дохода отмечается в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%), Псковской (71,3%) и Орловской (70,4%) областях.

Глава FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что во время первой волны коронавируса особенно сильно пострадали молодые семьи, поскольку именно среди молодежи находится высокая доля работников сферы услуг. При этом молодые супруги, у которых еще нет детей, не получили той же поддержки, которую государство оказывало семьям с детьми.