У большинства семей Алтайского края есть деньги только на еду и одежду

Алтайский край и Республика Алтай вошли в список 10 регионов с максимальной долей семей, которым хватает денег только на еду и одежду.
Согласно данным консалтингового агентства FinExpertiza, в апреле-июне 2020 года в Горном Алтае насчитывалось 75,9% бедных семей, что является худшим результатом по стране. Алтайский край занимает 7-е место – здесь в бедственном положении находятся 68,9% домохозяйств.
Также доля семей с низким уровнем дохода отмечается в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%), Псковской (71,3%) и Орловской (70,4%) областях.
Глава FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что во время первой волны коронавируса особенно сильно пострадали молодые семьи, поскольку именно среди молодежи находится высокая доля работников сферы услуг. При этом молодые супруги, у которых еще нет детей, не получили той же поддержки, которую государство оказывало семьям с детьми.
Комментарии
В Алтайском уничтожили сельское хозяйство и промпроизводство, а это рабочие места. Не благодаря ли талантливым приватизаторам, которые продолжают уничтожать Край? Продают все за бесценок, потом новый хозяин все рушит.
Свою лепту в разрушение промпроизводства и налоговики вносят.
Ну это же прекрасно! На еду есть, и даже на одежду, ещё что-то требуется?
Это значит, что большинство алтайцев относится к среднему классу?
У большинства семей в мире есть деньги только на еду и одежду. Только у кого-то это хлеб и кирзачи, а у кого-то лобстеры и гуччи.
и на новый айфон 12
Кто пишет, что на еду и одежду хватает и больше не надо. Помимо этого нужны деньги на медицину, образование, отдых, также необходимы инвестиции.
У это для нищего Алтайского края не приемлемо ! Тут выжить сложно !Всё очень сурово !Не до сантиментов ! Только Алтайские чиновники шикуют имея золочёные унитазы ! а остальной народ в нищете !
"ага, деньги есть. Надо налоги поднять" - подумал президент
Ха на еду и одежду даже на еду не хватает не то на одежду
Это ещё богатые семьи, роз на одежду есть... Так что ещё можно и налоги увеличить, штрафы поднять.
А вообще у нас все хорошо, кто то ест мясо, а кто-то капусту, зато в среднем все едят голубцы...