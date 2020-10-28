Детдомовец в составе преступной группы вымогал деньги у сирот в Алтайском крае

В Алтайском крае выпускника детдома обвиняют в участии в преступной группировке. Вместе с 16 подельниками он угрозами и обманами отбирал деньги у совершеннолетних сирот.

Как установило следствие, в 2016 году 19-летний детдомовец, уже являясь лидером преступного сообщества, обратился к криминальному авторитету с предложением получать денежные средства с банковских счетов выпускников детских домов.

Криминальный лидер согласился с предложением и организовал группировку, в которую вошли 16 человек в возрасте от 17 до 35 лет, среди которых были и восемь воспитанников детских домов.

На протяжении более чем двух лет члены преступного сообщества похищали средства разными способами – от уговоров до обмана и угроз. В результате от их действий пострадали 13 жителей Алтайского края, а общая сумма ущерба достигла двух миллионов рублей.

Кроме того, злоумышленник пообещал одному из сирот помочь купить автомобиль, однако взял у потерпевшего 430 тысяч рублей и отказался выполнять взятые на себя обязательства, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Пресечь деятельность группировки удалось только в апреле 2018 года. Под тяжестью улик обвиняемый признал вину и сейчас уголовное дело по статьям 210 УК РФ "Участие в преступном сообществе", 159 УК РФ "Мошенничество" и 163 УК РФ "Вымогательство" передано в суд.