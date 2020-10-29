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Кадыров готов покинуть пост главы Чечни, чтобы отстаивать свою позицию

, ИА "Амител"
Так он отреагировал на слова Дмитрия Пескова
Фото: osnmedia.ru

Фото: osnmedia.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь", для того чтобы высказывать свое мнение. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после убийства учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда высказался на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции. Он поддержал карикатуры и заявил, что в стране от них не откажутся. 

Кадыров в ответ на это обвинил Макрона в религиозных провокациях, а пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что внешнюю политику в России главы регионов не определяют. 

"Кем регулируются внешние и внутренние отношения в стране – разбираюсь отлично, и мне объяснять на эту тему ничего не надо. Но нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик", – написал Кадыров и добавил, что "готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь" за то, чтобы отстаивать свою позицию. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.10.2020 08:33
- гость -

"готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь"

Ещё один! Таких лучше в цивилизованные страны не пускать, а то кто-то может и без головы остаться.

29.10.2020 08:34
- гость -

Свежо предание, да верится с трудом...

29.10.2020 08:34
CALIBR

Прямо и честно сказал, что ему сильно наплевать на выстроенную вертикаль власти. Песков, разумеется утрётся, а до Путина в бункере не долетит.

29.10.2020 08:34
ПЕТР

Я православный и поддерживаю высказывание Кадырова по поводу карикатур и Макрона! А кто такой Песков? секретарь...

29.10.2020 08:41
- гость -

Я православный и поддерживаю высказывание Кадырова по поводу карикатур

Что же у вас за Боги такие которые сами себя защитить не могут? Почему у художников карикатур не отсыхают руки или в них не бьет молния? Если вы верите во всемогущества ваших Богов, то зачем сами творите чудовищные вещи?

29.10.2020 08:42
- гость -

Кадыров-дон единственный дон человек дон, который дон что хочет дон то и говорит дон

29.10.2020 08:44
- гость -

Держись, макронушка,отставивай свою позицию по оскорблению чувств верующих мусульман.А мы будем наблюдать.

29.10.2020 08:45
- гость -

Я атеист и поддерживаю мнение Кадырова о карикатурах!

Я человек, и поддерживаю Кадырова в том, что каждый человек имеет право иметь своё личное мнение и высказывать своё личное мнение!

29.10.2020 08:48
- гость -

Упс, читать следует так:

Я атеист и НЕ поддерживаю мнение Кадырова о карикатурах!


Я человек, и поддерживаю Кадырова в том, что каждый человек имеет право иметь своё личное мнение и высказывать своё личное мнение!


29.10.2020 08:55
- гость -

Похоже,пора всю бригаду карикатуристов шарля эбдо упрятать в бункер под усиленной охраной чтобы они там занимались свободным творчеством и на белый свет носа не казали.

29.10.2020 08:59
- гость -

поддерживаю Кадырова в том, что каждый человек имеет право иметь своё личное мнение и высказывать своё личное мнение!

ДА??? Можно написать чей я считаю Крым? Может ещё можно высказаться в поддержку какой-нибудь террористической организации запрещённой в России? А чем лучше эти отрезатели голов?

29.10.2020 09:02
- гость -

пора всю бригаду карикатуристов шарля эбдо упрятать

Может просто пусть лучше утончённые лица которые могут оскорбится не смотрят подобные материалы?

29.10.2020 09:05
- гость -

Всё логично:оскорбил святые чувства верующего человека-получите ответку.В России такие оскорбления караются законом.

29.10.2020 09:08
- гость -

"Я согласен с Дмитрием Сергеевичем и прекрасно знаю, что главы субъектов не формируют внешнюю политику. Кем регулируются внешние и внутренние отношения в стране разбираюсь отлично, и мне объяснять на эту тему ничего не надо.
Но нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик. Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным."
Песков утрётся ..))

29.10.2020 09:09
- гость -

"...мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания Священного Корана и сунны. За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!"

29.10.2020 09:12
- гость -

В России такие оскорбления караются законом.

Во первых, даже в России за такое законом не предусмотрено отрезание голов. Во вторых во Франции даже понятия такого нет "святые чувства верующего". А вот убийство в обоих странах тяжкое преступление.

29.10.2020 09:22
- гость -

Может просто пусть лучше утончённые лица которые могут оскорбится не смотрят подобные материалы?
--------------------------------------------
Я решил кое как поупражняться на рисунке с девой марией.Но нет,вы на это не смотрите.А мои друзья и знакомые позабавятся.

29.10.2020 09:29
- гость -

Кадыров, как глава региона РФ с мусульманским населением и мусульманскими традициями и укладом, просто не мог иначе отреагировать на ситуацию с карикатурами.
Вы любого мусульманина спросите - каждый из них будет изрыгать проклятия на карикатуристов. Будь это Чечня, Азербайджан, Дагестан или Казахстан или любое мусульманское государство Ближнего Востока или Африки. Просто есть какие то госдеятели, которые поумнее, они просто промолчали.

29.10.2020 09:29
- гость -

Франция стала безопасной страной.
"На демонстрацию армян во Франции напали с молотками, есть раненые."
По предварительным сведениям это были турки.

29.10.2020 09:32
- гость -

то 09:12
---
Если во Франции не собираются водить законы об оскорблении чувств верующих,значит так тому и быть.Интересная жизнь у них...

29.10.2020 09:35
- гость -

Эрдоган, например, промолчал ) Это прибавило теплоты в дружеские отношения двух стран )

29.10.2020 09:39
- гость -

Во Франции быстрее примут закон о борьбе с исламским радикализмом, а то не далёк тот день когда они вспомнят что там у них неверных писано.

29.10.2020 09:43
- гость -

Закон о борьбе с гражданами-это гораздо мощнее чем запрет законом оскорбления граждан.

29.10.2020 09:47
- гость -

Надо бить по следствию,но никак не по причине её вызвавшей )

29.10.2020 09:53
- гость -

А что там у неверных написано?
Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот, и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.

29.10.2020 10:16
- гость -

Кадыров- психопат обыкновенный. Очень полезен для общества. В данном случае для общества мусульманского.

29.10.2020 10:16
Итальянец

С точки зрения ислама, любое изображение живого существа - большой грех. (А почему, любознательные пусть сами поинтересуются.) Ну так и пусть товарищи, кого это оскорбляет, живут там, где придерживаются этих канонов.

29.10.2020 11:06
- гость -

Несколько дней назад Эрдоган сказал, что его французский коллега Макрон, нападающий на мусульман в последнее время, «нуждается в психическом лечении».Скоро Макрон принесёт французскому обществу много хорошей пользы ))

29.10.2020 11:09
- гость -

Терки, терки... Плохой признак

29.10.2020 11:12
- гость -

Секретарша забыла что "победителей не судят"

29.10.2020 13:27
- гость -

29.10.2020 09:29
- гость
Во-первых, это говорит не в пользу мусульман (религиозно озабоченным людям этого не понять - даже не буду пытаться что-то им доказывать, пусть живут как хотят, главное чтобы другим не мешали), что они реагируют на каждую картинку.
Во-вторых, Кадыров - это типо глава региона.
И если Вы не видите очевидно, а именно, что пробита очередная брешь в Путинской вертикале. Нам, конечно еще далеко до failed state, но направление в ту сторону давно задано, а это очередной заметный эпизод.

29.10.2020 15:30
Иншалах Машалахович

Кадыров - реально независимый человек, который сделал из чеченцев мировой брэнд. Роль религии в жизни людей, проживающих на Кавказе очень велика. Реакция на происходящее во Франции, явно агрессивная. Есть темы, которые не подвластны художникам в данном стиле живописи. Пророк Мухамед - это одна из них. Наравне с ней и Православные святые. Всем ясно, что бы произошло с участниками ПУССИ РАЙД после их идиотской выходке в любой из мечетей или пагоде. Мир Вам !!!!

29.10.2020 16:21
гоги

Кадырова в президенты РФ!!!

29.10.2020 17:19
- гость -

Вот так финт ушами

30.10.2020 12:54
юрий иванович муканов

В ток шоу 60 минут Скабеева всячески поддерживала подобную практику выражения свободы слова, выражалась в том смысле, что если это не по нраву арабам, то пускай они покинут Европу, и не ругают в парижах короткие юбки и стренги. А Алексей Наумов, с лицом вечного студента ВШЭ яськина, сравнил французских арабов с бешеной собакой, который кусает хозяев, приютивших его из жалости. Хотя до этого его конуру они сами и разбомбили. В таком же духе, как из пулемета начал строчить Стрикаль, изобразив лицом ужас хлеще GOWID-19. А раньше помнится они нам все уши прожужжали, о свободе, которая заканчивается там, где начинается свобода другого. Пытались и у нас в Храме Христа Спасителя пойти против этого принципа скандальная Пуси-Райт, которая до этого демонстрировала в музее групповой секс. В России миллионы мусульман, и так с большого экрана плевать им в души, конечно недопустимо. Не мог в этой ситуации не высказать свою принципиальную позицию и руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров, с которым я полностью согласен. Либеральный фашизм грозит всему человечеству.

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