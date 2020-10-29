Кадыров готов покинуть пост главы Чечни, чтобы отстаивать свою позицию

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь", для того чтобы высказывать свое мнение. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после убийства учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда высказался на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции. Он поддержал карикатуры и заявил, что в стране от них не откажутся.

Кадыров в ответ на это обвинил Макрона в религиозных провокациях, а пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что внешнюю политику в России главы регионов не определяют.

"Кем регулируются внешние и внутренние отношения в стране – разбираюсь отлично, и мне объяснять на эту тему ничего не надо. Но нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик", – написал Кадыров и добавил, что "готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь" за то, чтобы отстаивать свою позицию.