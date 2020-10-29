Кадыров готов покинуть пост главы Чечни, чтобы отстаивать свою позицию

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь", для того чтобы высказывать свое мнение. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после убийства учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда высказался на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции. Он поддержал карикатуры и заявил, что в стране от них не откажутся.
Кадыров в ответ на это обвинил Макрона в религиозных провокациях, а пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что внешнюю политику в России главы регионов не определяют.
"Кем регулируются внешние и внутренние отношения в стране – разбираюсь отлично, и мне объяснять на эту тему ничего не надо. Но нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик", – написал Кадыров и добавил, что "готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь" за то, чтобы отстаивать свою позицию.
Комментарии
"готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь"
Ещё один! Таких лучше в цивилизованные страны не пускать, а то кто-то может и без головы остаться.
Свежо предание, да верится с трудом...
Прямо и честно сказал, что ему сильно наплевать на выстроенную вертикаль власти. Песков, разумеется утрётся, а до Путина в бункере не долетит.
Я православный и поддерживаю высказывание Кадырова по поводу карикатур и Макрона! А кто такой Песков? секретарь...
Я православный и поддерживаю высказывание Кадырова по поводу карикатур
Что же у вас за Боги такие которые сами себя защитить не могут? Почему у художников карикатур не отсыхают руки или в них не бьет молния? Если вы верите во всемогущества ваших Богов, то зачем сами творите чудовищные вещи?
Кадыров-дон единственный дон человек дон, который дон что хочет дон то и говорит дон
Держись, макронушка,отставивай свою позицию по оскорблению чувств верующих мусульман.А мы будем наблюдать.
Я атеист и поддерживаю мнение Кадырова о карикатурах!
Я человек, и поддерживаю Кадырова в том, что каждый человек имеет право иметь своё личное мнение и высказывать своё личное мнение!
Упс, читать следует так:
Я атеист и НЕ поддерживаю мнение Кадырова о карикатурах!
Я человек, и поддерживаю Кадырова в том, что каждый человек имеет право иметь своё личное мнение и высказывать своё личное мнение!
Похоже,пора всю бригаду карикатуристов шарля эбдо упрятать в бункер под усиленной охраной чтобы они там занимались свободным творчеством и на белый свет носа не казали.
поддерживаю Кадырова в том, что каждый человек имеет право иметь своё личное мнение и высказывать своё личное мнение!
ДА??? Можно написать чей я считаю Крым? Может ещё можно высказаться в поддержку какой-нибудь террористической организации запрещённой в России? А чем лучше эти отрезатели голов?
пора всю бригаду карикатуристов шарля эбдо упрятать
Может просто пусть лучше утончённые лица которые могут оскорбится не смотрят подобные материалы?
Всё логично:оскорбил святые чувства верующего человека-получите ответку.В России такие оскорбления караются законом.
"Я согласен с Дмитрием Сергеевичем и прекрасно знаю, что главы субъектов не формируют внешнюю политику. Кем регулируются внешние и внутренние отношения в стране разбираюсь отлично, и мне объяснять на эту тему ничего не надо.
Но нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик. Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным."
Песков утрётся ..))
"...мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания Священного Корана и сунны. За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!"
В России такие оскорбления караются законом.
Во первых, даже в России за такое законом не предусмотрено отрезание голов. Во вторых во Франции даже понятия такого нет "святые чувства верующего". А вот убийство в обоих странах тяжкое преступление.
Может просто пусть лучше утончённые лица которые могут оскорбится не смотрят подобные материалы?
--------------------------------------------
Я решил кое как поупражняться на рисунке с девой марией.Но нет,вы на это не смотрите.А мои друзья и знакомые позабавятся.
Кадыров, как глава региона РФ с мусульманским населением и мусульманскими традициями и укладом, просто не мог иначе отреагировать на ситуацию с карикатурами.
Вы любого мусульманина спросите - каждый из них будет изрыгать проклятия на карикатуристов. Будь это Чечня, Азербайджан, Дагестан или Казахстан или любое мусульманское государство Ближнего Востока или Африки. Просто есть какие то госдеятели, которые поумнее, они просто промолчали.
Франция стала безопасной страной.
"На демонстрацию армян во Франции напали с молотками, есть раненые."
По предварительным сведениям это были турки.
то 09:12
---
Если во Франции не собираются водить законы об оскорблении чувств верующих,значит так тому и быть.Интересная жизнь у них...
Эрдоган, например, промолчал ) Это прибавило теплоты в дружеские отношения двух стран )
Во Франции быстрее примут закон о борьбе с исламским радикализмом, а то не далёк тот день когда они вспомнят что там у них неверных писано.
Закон о борьбе с гражданами-это гораздо мощнее чем запрет законом оскорбления граждан.
Надо бить по следствию,но никак не по причине её вызвавшей )
А что там у неверных написано?
Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот, и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.
Кадыров- психопат обыкновенный. Очень полезен для общества. В данном случае для общества мусульманского.
С точки зрения ислама, любое изображение живого существа - большой грех. (А почему, любознательные пусть сами поинтересуются.) Ну так и пусть товарищи, кого это оскорбляет, живут там, где придерживаются этих канонов.
Несколько дней назад Эрдоган сказал, что его французский коллега Макрон, нападающий на мусульман в последнее время, «нуждается в психическом лечении».Скоро Макрон принесёт французскому обществу много хорошей пользы ))
Терки, терки... Плохой признак
Секретарша забыла что "победителей не судят"
29.10.2020 09:29
- гость
Во-первых, это говорит не в пользу мусульман (религиозно озабоченным людям этого не понять - даже не буду пытаться что-то им доказывать, пусть живут как хотят, главное чтобы другим не мешали), что они реагируют на каждую картинку.
Во-вторых, Кадыров - это типо глава региона.
И если Вы не видите очевидно, а именно, что пробита очередная брешь в Путинской вертикале. Нам, конечно еще далеко до failed state, но направление в ту сторону давно задано, а это очередной заметный эпизод.
Кадыров - реально независимый человек, который сделал из чеченцев мировой брэнд. Роль религии в жизни людей, проживающих на Кавказе очень велика. Реакция на происходящее во Франции, явно агрессивная. Есть темы, которые не подвластны художникам в данном стиле живописи. Пророк Мухамед - это одна из них. Наравне с ней и Православные святые. Всем ясно, что бы произошло с участниками ПУССИ РАЙД после их идиотской выходке в любой из мечетей или пагоде. Мир Вам !!!!
Кадырова в президенты РФ!!!
Вот так финт ушами
В ток шоу 60 минут Скабеева всячески поддерживала подобную практику выражения свободы слова, выражалась в том смысле, что если это не по нраву арабам, то пускай они покинут Европу, и не ругают в парижах короткие юбки и стренги. А Алексей Наумов, с лицом вечного студента ВШЭ яськина, сравнил французских арабов с бешеной собакой, который кусает хозяев, приютивших его из жалости. Хотя до этого его конуру они сами и разбомбили. В таком же духе, как из пулемета начал строчить Стрикаль, изобразив лицом ужас хлеще GOWID-19. А раньше помнится они нам все уши прожужжали, о свободе, которая заканчивается там, где начинается свобода другого. Пытались и у нас в Храме Христа Спасителя пойти против этого принципа скандальная Пуси-Райт, которая до этого демонстрировала в музее групповой секс. В России миллионы мусульман, и так с большого экрана плевать им в души, конечно недопустимо. Не мог в этой ситуации не высказать свою принципиальную позицию и руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров, с которым я полностью согласен. Либеральный фашизм грозит всему человечеству.