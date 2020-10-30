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Свеча погасла – жди беды. Как провести Хэллоуин, чтобы не прогневить злых духов

, ИА "Амител"
Что можно и что нельзя делать в этот мистический праздник
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

31 октября во всем мире отмечают Хэллоуин – канун Дня всех святых. Правда, со временем этот мистический день очень изменился – сегодня это модный праздник, когда принято наряжаться в страшные костюмы и веселиться на вечеринках. И о том, что раньше Хэллоуин связывали с потусторонним миром, кажется, стали забывать. Это очень опасно, уверена барнаульский медиум и основатель центра развития сверхспособностей "Интуиция" Татьяна Васильченко. Она рассказала amic.ru, действительно ли в этот день стоит бояться нечистой силы, какие ритуалы проводят в Хэллоуин и как его нужно отметить, чтобы не навлечь на себя беду.

Вместо тыквы – свекла и репа

С потусторонним миром праздник связывали всегда, вот только сначала он был посвящен совсем другому и даже назывался иначе. Древние кельты в этот день отмечали Самайн – праздник сбора урожая. Календарный год они делили на две половины: с мая по октябрь – добрая и светлая, а с ноября по апрель – злая и темная. Поэтому ночь с 31 октября на 1 ноября считалась тем переходным моментом, когда между нашим и миром мертвых открывалась невидимая дверь.

"Кельты верили, что в это время к ним могли "заглянуть в гости" усопшие родственники. Но вместе с ними в мир могла проникнуть и всякая нечисть. А потому люди проводили защитные обряды, чтобы уберечься от злых духов. Главным "оружием" против темных сил был огонь – символ света. Поэтому жрецы разжигали большие костры, а в народе делали фонарики. Тыквы у кельтов, кстати, не было: вместо нее использовали репу и свеклу. А чтобы еще больше отпугнуть духов, наряжались в звериные шкуры", – рассказала Васильченко.

С приходом в Европу христианства поменялись и праздники. В VIII веке папа Григорий III объявил 1 ноября Днем всех святых. Соответственно, 31 октября стал кануном этого праздника (All Hallows Even по-английски). Впоследствии название сократилось до уже привычного нам – Хэллоуин. Но языческие традиции искоренить не удалось. В народе праздник все так же ассоциировали с приходом в наш мир душ умерших людей. И так же боялись нечисти, которая тоже могла к нам пробраться.

Добавились даже новые обычаи: духам подносили угощения, чтобы те были благосклонными. А люди сами стали наряжаться ведьмами, вурдалаками и прочей нечистью, чтобы темные существа принимали их за своих и не трогали. Ну а уже в XX веке в Америке праздник стали отмечать с размахом: только репу и свеклу заменили на тыкву, а вместо звериных шкур стали делать красивые костюмы. Сегодня же Хэллоуин отмечают во всем мире, и в России в том числе. Угощения теперь готовят для детей, а не для злых духов.

Так наш или не наш праздник?

В России к Хэллоуину относятся по-разному. Молодежь его активно празднует, а старшее поколение считает праздник новомодным и вредным веянием Запада. Но на самом деле 31 октября у древних славян тоже был свой "Хэллоуин", объяснила Татьяна Васильченко.

На Руси в это время отмечали Велесову ночь, которая была очень похожа на кельтский Самайн. Считалось, что в этот день Белобог передает бразды правления Чернобогу, из-за чего для мира наступает темное и холодное время. Так же как и кельты, славяне верили, что в эту ночь к ним приходят щуры – души умерших предков. И точно так же на Руси боялись, что вместе с добрыми духами в мир через врата проникают и злые.

"Для защиты от них разводили огонь. В это время не следовало поддаваться плохим мыслям, стоять на перекрестках, пускать в дом незнакомцев, давать деньги в долг. Зато в ночь на 1 ноября много гадали. Предки могли предсказать будущее и направить, показать неизведанные жизненные пути. Благоприятной приметой считалось начать на следующее утро новое дело", – объяснила ясновидящая.

Она добавила, что сейчас россияне действительно приобщились ко многим западным праздникам. Но Хэллоуин, по словам Васильченко, – случай особый. Пусть в России и переняли чужие традиции празднования, сама мистическая суть Велесовой ночи осталась. И в этот день нужно быть осторожными, предупреждает медиум.

Как колдовать на Хэллоуин?

В ночь на 1 ноября магические обряды и ритуалы действительно обладают особенной силой, уверена Васильченко. Но неподготовленных магов она предупреждает: все может закончиться плохо.

"Сейчас стало очень модно проводить магические обряды, ритуалы, спиритические сеансы. Особенно на Хэллоуин. Причем в России для этого используют магию других народов, обращаются к "чужим" духам и богам, забывая о своих. Это очень опасно. Не зная культуры и традиций, не стоит проникать в чужой эгрегор. Так вы можете стать жертвой своих же обрядов. Магия – это большое искусство, которым нужно владеть. Самостоятельно проводить спиритический сеанс и вызывать духов я не рекомендую. Если у вас есть необходимость в таком сеансе, лучше всего обратитесь к медиуму", – объяснила ясновидящая.

Тем же, кто все равно хочет немного поколдовать в канун Дня всех святых, Васильченко предлагает провести обряд избавления от всего ненужного. Для этого понадобятся коробка, фиолетовая свеча и колокольчик. Соберите ненужные вещи. Желательно, чтобы каждый предмет воплощал те проблемы, от которых вы хотите избавиться. В первый час 1 ноября зажгите свечу и сложите все в коробку. Запечатайте ее расплавленным воском. Затем нужно трижды позвонить в колокольчик и трижды произнести заклинание:

"Духи этой особой ночи возьмите былое и мне внемлите! Вреда не желаю, а только молю о будущем, чтобы цвело и сияло. Да будет так!"

Коробку наутро следует закопать. По словам медиума, после этого старые проблемы покинут вас навсегда.

Ну и куда же без гадания в такую особенную ночь? По словам Васильченко, девушки на Хэллоуин могут увидеть своего будущего мужа. Для этого понадобится яблоко – символ осеннего урожая.

"Погасите в комнате свет, плотно задерните шторы, сядьте напротив зеркала. Зажгите свечу и поставьте ее слева. В правую руку возьмите яблоко и смотрите в зеркало. Кушайте яблоко и продолжайте смотреть в зеркало. Кушайте не торопясь. Во время поедания яблока в зеркале вы увидите будущего мужа. Но будьте осторожны, если свеча погаснет или упадет, то покиньте комнату и до рассвета не входите в нее. Это может значить, что в комнату проник злой дух", – советует Васильченко.

Потухшую или упавшую свечу ясновидящая считает главным предвестником беды на Хэллоуин. Чтобы прогнать из дома злые силы, Васильченко советует белым мелом нарисовать крестики у порога, окон и петлях двери.

В первую же очередь медиум предлагает не забывать, чему изначально посвящен праздник. Поэтому лучше заняться не спиритическими сеансами, а вспомнить своих усопших близких. Помянуть их лучше за ужином: тогда духи подарят вам вещий сон, объясняет Васильченко. Для этого, после того как вы расставите тарелки, нужно прочитать молитву: 

"Боже Роде! Ты наделяешь мудростью в веках, связываешь с корнями и до небес, исцеляешь и укрепляешь в сердце моем мир и лад жизненный. Защиты прошу, покровительства, с поклонами и преданностью. Слава Тебе! Славен буде, покровитель! Прислушайся к зову нашему, обереги и дай знания свои нам для принятия". 

А затем уже раскладывайте еду. Ясновидящая советует попробовать ощутить связь с духами и обязательно поблагодарить их в конце ужина. Тогда сон следующей ночью будет вещим.

Ну а на ночь лучше оставить на всякий случай зажженную свечу, печь или камин: чтобы вам было спокойнее.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

30.10.2020 07:35
эскимос

Amic писал: 31 октября во всем мире отмечают Хэллоуин

не надо врать про весь мир

30.10.2020 08:19
- гость -

Как провети? Да никак, нет такого праздника.

30.10.2020 08:24
- гость -

Спасибо за вразумления.

30.10.2020 08:25
- гость -

Боженьки мои.

30.10.2020 08:29
- гость -

В Эскимосии,к примеру,весь день едят только эскимо разных сортов.

30.10.2020 09:22
- гость -

От этих злых духов оберегаться нужно и в этот день и в другие, а не праздновать.

30.10.2020 09:27
гость

Велесова ночь это старославянский языческий праздник, а не Христианский

30.10.2020 09:40
абырвалг

да какая разница за что водку пить, хелоуин так хелоуин

30.10.2020 10:22
Гость

Зачем нам этот бред нужен?

30.10.2020 12:21
- гость -

Блин, а как разлетались в Содоме и Гоморре! Вот где было весело! Надо какой-нить праздник от туда дюзнуть.

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