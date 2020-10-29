Россия обновила рекорды по зараженным и смертям из-за коронавируса

За прошедшие сутки COVID-19 обновил два суточных антирекорда в России. В стране зафиксировали еще 17 717 случаев коронавируса и 366 смертей.

По данным федерального оперштаба, наибольший прирост отметили в Москве (+4906 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+758) и Московской области (+514). Алтайский край (+216) на 29 октября занял 15-е место в рейтинге.

Таким образом, за все время в России заболели коронавирусом 1 581 693 человека. Выздоровел 1 186 041 пациент (+14 740 за сутки). Общее число летальных случаев выросло до 27 301.

В общей сложности в стране провели 59,2 млн тестов на COVID-19, в том числе 553 тыс. исследований сделали за последние сутки.