Попасть в мишень. Почему в Барнаул приезжают биатлонисты со всей страны

В Барнауле в сентябре в девятый раз прошел летний чемпионат России по биатлону среди ветеранов. На турнир приехали более 65 участников из 17 городов и 13 регионов России. Также этой осенью в России состоялись уникальные соревнования "Эстафета поколений", посвященные 75-летию Победы. За последние годы Барнаул закрепил статус столицы страны для биатлонистов, завершивших профессиональную карьеру. Amic.ru узнал у руководителя Барнаульской федерации биатлона Андрея Угарова о том, что заставляет ветеранов из всех регионов приезжать в Барнаул, почему необходимо достроить биатлонный комплекс в "Белокурихе-2" и когда на турнир приедет знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев.

– Вам повезло, что вы успели провести чемпионат и "Эстафету поколений" в сентябре, когда еще не запрещали массовые соревнования из-за сложной эпидобстановки.

– Еще в конце февраля – начале марта мы успели провести Кубок России по биатлону, где наша алтайская команда заняла первое место в эстафетной гонке в составе Сергея Локтева, Ивана Лыжина, Сергея Рыбина, Владимира Толмачева. Потом была вынужденная пауза, но мы смогли провести летний чемпионат России. Там мы впервые организовали командную гонку, где сборная Алтайского края заняла первое место. Также мы смогли провести чемпионат края, на который приехали представители Томска, Иркутска, Новосибирска, Красноярского края. Когда тренировки на свежем воздухе не запрещались, мы готовились к соревнованиям.

Нам повезло, что наш руководитель, председатель Союза ветеранов биатлона Алтая – Сергей Александрович Локтев. Его роль в развитии ветеранского биатлона – ключевая. В свое время он помог и поддержал, чтобы наше движение ветеранов биатлона набрало нужные обороты. По его инициативе состоялся летний чемпионат России в 2012 году. Он лидер ветеранского биатлона не только Алтайского края, но и Сибири. У ветеранов биатлона возраст от 35 лет и старше. Кто-то годится в сыновья Сергею Локтеву, но, не смотря на разницу в возрасте, он открыт для всех.

В организации и проведении соревнований нам оказывают поддержку и правительство Алтайского края, и Министерство спорта. Выражаем благодарность заместителю правительства Денису Губину, министру спорта Алексею Перфильеву за помощь и поддержку в проведении данных мероприятий.

– Вопрос не только в организации турнира, но и в том, что не побоялись и приехали все, в том числе и из других регионов страны. Сложно было уговаривать, или они легко согласились?

– Впервые мы провели летний чемпионат России в 2012 году. Всем участникам он понравился. Многие говорят, что их тянет на Алтай, что у нас какая-то такая особенная атмосфера, именно комфортная и благоприятная: общение, все по-доброму, по-хорошему, встречаем своих гостей как родственников. Едут независимо от финансовых затрат. У ветеранов очень дружественные отношения. В этом году у нас были представители от Казани до Дальнего Востока. Представляете, какая большая территория России была охвачена. Но на первом месте спортивная составляющая.

– А в 2012 году почему решили организовать этот турнир?

– Впервые соревнования среди ветеранов в Алтайском крае прошли в 1980 году. По факту, уже 40 лет мы развиваем ветеранское движение. В то время мы проводили Открытый чемпионат Алтайского края памяти мастера спорта СССР Юрия Ивановича Галкина. Когда поняли, что география участников растет и число регионов увеличивается, Сергей Александрович предложил организовать и провести чемпионат России по биатлону среди ветеранов. Согласовали предложение с Союзом биатлонистов России. Нам ответили, что про Алтайский край уже знают и доверили проведение первого чемпионата России. Вот так все и началось.

– Это был первый летний чемпионат?

– Самый первый.

– А зимний? Кто-то до вас проводил его?

– Зимний чемпионат России среди ветеранов мы в первый раз провели в 2013 году, первыми в России.

– То есть вы первые предложили и начали проводить?

– Да. Алтайский край в возрастной категории "Мастерс" (так называемые ветераны) является лидером в России по развитию ветеранского движения. Мы собираем больше всех участников, проводим большое количество соревнований. После нас начали проводить турниры в Ульяновске, Новосибирске, Екатеринбурге, Рязани, но лидером является Алтайский край.

– Как так получилось? Мы вроде не самый передовой в плане биатлона регион в стране, мы не поставляем олимпийских чемпионов мира каждый год.

– Олимпийских чемпионов мы поставляем. Совсем недавно Олег Домичек стал первым представителем России, который победил на Всемирных юношеских олимпийских играх. Это событие. Олег из Бийска. Его тренер – Иван Кульгуськин. На Алтае богатая история биатлона и много подающих надежды молодых талантливых биатлонистов.

– Как Союз биатлонистов России относится к соревнованиям? Есть ли какая-то поддержка с их стороны?

– Во времена, когда Михаил Прохоров был президентом СБР, поддержка была. Хороший наградной материал выделяли для спортсменов. Я думаю, Союзу биатлонистов России тоже интересно развитие ветеранского движения, потому что без прошлого нет будущего. Без ветеранов нельзя полноценно развивать этот вид спорта. Молодые спортсмены должны брать пример. Должны быть люди, за которыми они пойдут, на кого можно смотреть. Поэтому ветеранское движение набирает обороты.

– Несколько лет назад на турнир приезжал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Это стало грандиозным событием для Алтайского края. В дальнейшем планируете приглашать в прошлом топовых спортсменов?

– Приезд Александра Тихонова стал большим событием для Алтайского края. На сегодняшний день в России звезды биатлона прошлых лет мало уделяют внимания детскому биатлону. Только Анна Богалий. Она проводит каждый год по четыре этапа "Кубка Богалий", в каждом из которых участвуют около 600 детей. Всем она вручает призы. Призы серьезные. Это важно понимать. Больше я не знаю из известных биатлонистов в прошлом, кто бы такое внимание уделял детскому спорту, то есть массовому спорту, массовому биатлону. Наверное, интересы у людей какие-то другие.

– Чего не хватает, чтобы соревнования среди ветеранов по биатлону стали более массовыми?

– Массовый ветеранский биатлон, как это принято понимать, технически невозможен. Потому что биатлон – это, прежде всего, индивидуальное нарезное огнестрельное оружие. Для того чтобы его иметь и для того чтобы проводить полноценные тренировки, нужны соответствующие разрешения и допуск. Конечно, никогда никто не скажет, что алтайский биатлон среди ветеранов – это какой-то закрытый клуб. Пожалуйста, к нам приходят люди, которые раньше занимались другими видами спорта. Если у них есть возможность, условия, они приобретают оружие и вливаются в наши ряды. Может быть, и правильно, что не для всех этот спорт, потому что оружие – это большая ответственность. В данный момент развивается ветеранский биатлон в Алтайском крае хорошо. Всех ветеранов это устраивает. Нам помогать особо не надо, как говорится, в свое удовольствие тренируемся.

– Знаю, что алтайские ветераны участвуют в чемпионатах мира. Какие наши успехи?

– Международные соревнования по биатлону среди спортсменов категории "Мастерс" проводят в городе Контиолахти в Финляндии с 1999 года. Представители Алтайского края впервые приняли в нем участие в 2016 году. Владимир Толмачев занял третье место в спринтерской гонке. Ему в Финляндии даже дали прозвище Русская ракета. Затем к Толмачеву присоединился Иван Лыжин. В 2020 году по определенным причинам чемпионат отменили, а в 2019 году на этих международных соревнованиях Иван Лыжин завоевал две золотые медали и одну серебряную. На данный момент наша команда готовится к этому турниру. Это Иван Лыжин, Сергей Рыбин и Владимир Толмачев, которые могут претендовать на золотые медали.

– Насколько престижен уровень этих соревнований? Кто и из каких стран приезжает?

– Участвуют порядка 200 человек, категории идут от 35 лет, с шагом возраста в 5 лет. То есть 35-39 лет, 40-44 года и так далее, вплоть до возрастной категории 65 лет и старше. Очень много стран участвует, даже спортсмены из Австралии. Хотя где снег и где Австралия, но тем не менее есть представители. Уровень очень высокий. Много спортсменов в прошлом чемпионов мира и олимпийских игр.

– Как родилась "Эстафета поколений" и насколько это интересно юным спортсменам?

– В 2016 году, в конце лета, Сергей Локтев предложил организовать соревнования, посвященные закрытию летнего сезона. Составили сборные команды, и получилась комбинированная эстафета. В состав вошли самые юные спортсмены, действующие и ветераны. Мы сначала проводили эстафету из трех этапов: первый – самые маленькие, второй – юниоры, третий этап – ветераны. Все получилось, поэтому решили проводить ежегодно. В этом году в "Эстафете поколений" приняли участие 14 команд по шесть человек. В составе каждой были представлены все возрастные группы: самому юному участнику 9 лет, а самому опытному – 73 года. "Эстафета поколений" – хорошая традиция, которую стараются укрепить ветераны биатлона на протяжении нескольких лет. Многие из них – известные спортсмены. Дети знают, что эти люди в свое время достигли больших успехов, когда были в юношеском возрасте.

– Есть ли перспективные ребята, которые могут вырасти в суперзвезд в будущем?

– Среди юношей и юниоров алтайские ребята выступают достойно. Это Даниил Серохвостов, Олег Домичек, Никита Пищев, а также Анастасия Гришина. Давно такого не было, чтобы сразу четыре человека входили в состав команды сборной России, это заслуга их тренеров: Александра Вебера, Ивана Кульгуськина и Руслана Серохвостова. Алтайский край еще не выдал полностью свой потенциал, именно в поставке спортсменов в сборную России. Когда запустится в работу туркластер "Белокуриха-2", где есть биатлонный комплекс, результаты ощутимо возрастут.

– Насколько биатлон среди детей составляет конкуренцию другим видам спорта?

– Учитывая популярность, биатлон в тройке лидеров. У детей есть большой интерес, недавно проводились краевые соревнования, присутствовали родители воспитанников, им интересен этот вид спорта. Кроме того, в начале этого года Сергей Локтев учредил именные стипендии для перспективных спортсменов 14-15 лет. Это тоже является определенным стимулом, для того чтобы дети занимались биатлоном.

– Сколько в Барнауле спортшкол, развивающих детский биатлон?

– Ситуация парадоксальная, но в Барнауле нет спортивных школ по биатлону, по лыжным гонкам. Об этом говорят много и на разных уровнях, что краю и городу нужен этот центр, но пока это только разговоры.

– А где дети занимаются?

– На данный момент единственное место для занятий детей биатлоном – это лыжная база АлтГПУ (педагогический университет). В 2014 году при поддержке руководства вуза – Ирины Лазаренко и директора Института физической культуры и спорта Олега Баянкина – созданы условия для занятий детской группы биатлоном, это был первый набор. Сейчас это направление развивается, наши воспитанники являются студентами тренерского отделения АлтГПУ и в скором времени станут тренерами по биатлону.

Больших успехов достигли юные воспитанники Барнаульской федерации биатлона Павел Волков, София Каврыжникова, Андрей Панкратов, Матвей Волков. В начале этого года Павел Волков стал чемпионом Сибирского федерального округа, выполнил норматив кандидата в мастера спорта России.

– Что туркластер в "Белокурихе-2" даст в развитии биатлона в крае?

– Во-первых, это будет очень качественная база для подготовки биатлонистов – и наших, алтайских, и представителей сборной команды России. Условия, по сути, там уникальные, единственные в России, и со временем это будет основная база для подготовки биатлонистов мирового уровня.

– Какие перспективы провести чемпионат России среди ветеранов или даже чемпионат мира в "Белокурихе-2"?

– Когда в "Белокурихе-2" будет все готово, то можно думать о дальнейшем, и даже о соревнованиях международного уровня, с приглашением мировых топ-звезд из числа ветеранов. Это очень перспективное место, как для действующих спортсменов, так и для ветеранов. Если там когда-то построят еще и лыжероллерную трассу, то тогда это будет самое востребованное место в мире.

– Это будет так же интересно, как "Гонка чемпионов" по гребле, которая прошла в 2019 году в Барнауле. Дмитрий Губерниев прилетит на Алтай комментировать соревнования ветеранов биатлона?

– Это будет интересно. Я уверен, что он согласится.

– Почему биатлон так интересен?

– Почему любят биатлон? Гонка в биатлоне – это как новый фильм. Никто не знает, чем закончится. Интрига сохраняется до самого финиша. Из 100 участников гонки любой может победить. Если ты совершил ошибку в стрельбе, можно отыграть в беге и наоборот. Конечно, это интересно. Из-за этого биатлон любят все.