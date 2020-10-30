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Новости

Три человека пострадали во время нападения на прихожан в центре Ниццы

, ИА "Амител"
Местные власти назвали это терактом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Мужчина с ножом напал на людей в центре Ниццы. Погибли не менее трех человек, пишут "Известия"

Гибель людей подтвердил мэр Ниццы Кристиан Эстрози. Он сообщил, что два человека, в том числе священник, погибли непосредственно внутри базилики.

Нападение произошло в 9:00 по местному времени. По информации местных СМИ, одна из погибших женщин обезглавлена. 

Злоумышленник был задержан сотрудниками муниципальной полиции. Нападавший был ранен и доставлен в больницу. Местные власти называют произошедшее террористическим актом. 

16 октября молодой человек обезглавил преподавателя парижского колледжа за то, что он показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на лекциях о свободе слова. Власти оценили это как теракт.

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.10.2020 09:59
- гость -

Не отступим ни на пядь,-сказал макрон,-как рисовали,так и будем рисовать.Как опубликовывали,так и будем опубликовывать.Потому что мы следуем европейским ценностями в духе свободного творчества.
Однако,это по моему не творчество,а подзаборная или настенная похабень,которые рисовали в натуре педерасты.

30.10.2020 10:02
- гость -

Смотрел на днях репортаж из Парижа. На центральных улицах лежат диваны, матрасы. Город мечты.

30.10.2020 10:07
- гость -

В Париже и других городах Франции существуют отдельные бедные гетто для арабов и для негров.

30.10.2020 10:11
- гость -

Калибр,я хочу тебя спросить как художник художника:"Ты рисовать умеешь?"

30.10.2020 10:16
- гость -

сказал макрон,-как рисовали,так и будем рисовать.

Так и будет. Параллельно с этим начнут борьбу с исламским экстремизмом. А в это время вас вполне могут в парандже ходить заставить, так как ваш вид без паранджы может кого-то там оскорбить.

30.10.2020 10:19
- гость -

Борьба это хорошо.Законом запретить оскорблять-плохо.

30.10.2020 10:29
- гость -

Тем более в борьбе применяются бомбы и тяжёлые грузовики,а по закону-лишь штрафы и камеры.

30.10.2020 10:36
- гость -

30.10.2020 10:07
- гость -
В Париже и других городах Франции существуют отдельные бедные гетто

Что же раньше такого не было?

30.10.2020 10:48
- гость -

А раньше франция не внедряла демократию и свободу в страны Африки и Ближнего востока.

30.10.2020 11:11
- гость -

Ну в Москве еще и гуляла женщинка с головой отрезанной. Нормуль 21 век

30.10.2020 11:40
- гость -

30.10.2020 10:07
- гость -
Увы, там теперь и в престижных (ранее) кварталах можно встретить бездомную черноту. И стало очень грязно по всему городу.

30.10.2020 11:41
- гость -

женщина гуляла с головой - больная на всю голову.
а во франции - работают мстители. конечно тоже больные. вот и все совпадения.
тогда в больные нужно записать миллиард верующих.
по мне - так франция больная. и не один раз.

а так - все толерантненько - каждый со своей правотой.

30.10.2020 11:43
- гость -

Религиозные фанатики в том числе из РФ убивают людей во Франции - почему наше все помалкивает, только Песков Кадырова как бы поправил?!

30.10.2020 13:15
- гость -

30.10.2020 11:43
- гость -
Не из РФ. У него гражданство Франции. Он в неосознанном возрасте как беженец приехал во Францию.

30.10.2020 13:48
- гость -

Он 12 лет дышал парижским воздухом свободы и демократии,впитывал европейские ценности,а как наступило 18-летие, он тому учителю башку-то и отрезал.

30.10.2020 14:19
- гость -

Думалось, что человечество пережило уже религиозные войны, ошибка. Еще долго политики будут разыгрывать эту карту. Если бы все население Земли вдруг поверило в одного бога, нашлась бы другая фишка для манипуляции людьми

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