Три человека пострадали во время нападения на прихожан в центре Ниццы

Мужчина с ножом напал на людей в центре Ниццы. Погибли не менее трех человек, пишут "Известия".
Гибель людей подтвердил мэр Ниццы Кристиан Эстрози. Он сообщил, что два человека, в том числе священник, погибли непосредственно внутри базилики.
Нападение произошло в 9:00 по местному времени. По информации местных СМИ, одна из погибших женщин обезглавлена.
Злоумышленник был задержан сотрудниками муниципальной полиции. Нападавший был ранен и доставлен в больницу. Местные власти называют произошедшее террористическим актом.
16 октября молодой человек обезглавил преподавателя парижского колледжа за то, что он показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на лекциях о свободе слова. Власти оценили это как теракт.
Комментарии
Не отступим ни на пядь,-сказал макрон,-как рисовали,так и будем рисовать.Как опубликовывали,так и будем опубликовывать.Потому что мы следуем европейским ценностями в духе свободного творчества.
Однако,это по моему не творчество,а подзаборная или настенная похабень,которые рисовали в натуре педерасты.
Смотрел на днях репортаж из Парижа. На центральных улицах лежат диваны, матрасы. Город мечты.
В Париже и других городах Франции существуют отдельные бедные гетто для арабов и для негров.
Калибр,я хочу тебя спросить как художник художника:"Ты рисовать умеешь?"
сказал макрон,-как рисовали,так и будем рисовать.
Так и будет. Параллельно с этим начнут борьбу с исламским экстремизмом. А в это время вас вполне могут в парандже ходить заставить, так как ваш вид без паранджы может кого-то там оскорбить.
Борьба это хорошо.Законом запретить оскорблять-плохо.
Тем более в борьбе применяются бомбы и тяжёлые грузовики,а по закону-лишь штрафы и камеры.
30.10.2020 10:07
- гость -
В Париже и других городах Франции существуют отдельные бедные гетто
Что же раньше такого не было?
А раньше франция не внедряла демократию и свободу в страны Африки и Ближнего востока.
Ну в Москве еще и гуляла женщинка с головой отрезанной. Нормуль 21 век
30.10.2020 10:07
- гость -
Увы, там теперь и в престижных (ранее) кварталах можно встретить бездомную черноту. И стало очень грязно по всему городу.
женщина гуляла с головой - больная на всю голову.
а во франции - работают мстители. конечно тоже больные. вот и все совпадения.
тогда в больные нужно записать миллиард верующих.
по мне - так франция больная. и не один раз.
а так - все толерантненько - каждый со своей правотой.
Религиозные фанатики в том числе из РФ убивают людей во Франции - почему наше все помалкивает, только Песков Кадырова как бы поправил?!
30.10.2020 11:43
- гость -
Не из РФ. У него гражданство Франции. Он в неосознанном возрасте как беженец приехал во Францию.
Он 12 лет дышал парижским воздухом свободы и демократии,впитывал европейские ценности,а как наступило 18-летие, он тому учителю башку-то и отрезал.
Думалось, что человечество пережило уже религиозные войны, ошибка. Еще долго политики будут разыгрывать эту карту. Если бы все население Земли вдруг поверило в одного бога, нашлась бы другая фишка для манипуляции людьми