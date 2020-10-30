Три человека пострадали во время нападения на прихожан в центре Ниццы

Мужчина с ножом напал на людей в центре Ниццы. Погибли не менее трех человек, пишут "Известия".

Гибель людей подтвердил мэр Ниццы Кристиан Эстрози. Он сообщил, что два человека, в том числе священник, погибли непосредственно внутри базилики.

Нападение произошло в 9:00 по местному времени. По информации местных СМИ, одна из погибших женщин обезглавлена.

Злоумышленник был задержан сотрудниками муниципальной полиции. Нападавший был ранен и доставлен в больницу. Местные власти называют произошедшее террористическим актом.

16 октября молодой человек обезглавил преподавателя парижского колледжа за то, что он показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на лекциях о свободе слова. Власти оценили это как теракт.