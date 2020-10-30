В Татарстане подросток с ножом напал на полицейских

Подросток с ножом совершил нападение на отдел полиции в Кукморском районе Татарстана. Молодой человек 2004 года рождения бросал на парковку бутылки с горючей смесью и ранил одного из полицейских, пишет "Коммерсант".

"На неоднократные требования прекратить противоправные действия молодой человек не реагировал. При задержании оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений", – рассказали в МВД.

По информации ряда СМИ, во время нападения юноша выкрикивал: "Бог меня спасет, все неверные, Аллах Акбар" и "Аллах Акбар, я вас всех убью".

Полицейского, который пострадал при нападении, доставили в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.