В Татарстане подросток с ножом напал на полицейских

Подросток с ножом совершил нападение на отдел полиции в Кукморском районе Татарстана. Молодой человек 2004 года рождения бросал на парковку бутылки с горючей смесью и ранил одного из полицейских, пишет "Коммерсант".
"На неоднократные требования прекратить противоправные действия молодой человек не реагировал. При задержании оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений", – рассказали в МВД.
По информации ряда СМИ, во время нападения юноша выкрикивал: "Бог меня спасет, все неверные, Аллах Акбар" и "Аллах Акбар, я вас всех убью".
Полицейского, который пострадал при нападении, доставили в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Комментарии
А на фото пистолет...
Которым подростка и кокнули.
Вот так подросток. Посадить его и родителей привлечь. Это что же за дети такие? Не дети, а преступники.
Словами Эрдогана, ностальгирующего по османской империи, воодушевился? Татарские полицейские -то при чем?
Читателю
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У нас в стране хоронят лёжа.Этого-в ковре.
Если ещё выдадут труп родителям.
16 лет дышал воздухом свободно России. Что могло пойти не так?
А не нужно дожидаться ранения полицейского, при первой угрозе валить наглушняк, чтобы другим неповадно было.
А зачем он кидался бутылками с горючей смесью? Террорист?
Полицейского, который пострадал при нападении, доставили в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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А может вообще не угрожало? На мертвого, можно всех чертей спустить.
Не вижу разоблачительных мнений комментаторов, из новости про головореза из Лягушандии. Или стрелочка не поворачивается?
А что не написали, что он уроженец Алтайского края? По давней традиции - писать гордые заметки о славных выходцах из АК. Типа Пухляша или ещё каких там поднявшихся на Олимп.
30.10.2020 15:44
гость
Да-да. А еще это "менты" за него оставляли комментарии под именем Абдурахман с экстремистскими текстами. Так по вашему? В Татарстане полицейские прямо спать не ложились, как им хотелось никому неведомого 16-летнего грохнуть. Аж целую спецоперацию продумали, и за него посты в интернете с экстремизмом оставляли.
Вам бы подлечиться.
Так по вашему? В Татарстане полицейские прямо спать не ложились, как им хотелось никому неведомого 16-летнего грохнуть
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Зачем убивать на повал, можно было обездвижить и тем самым найти "Момент истины"
Все такие умные.Вы знаете что при социализме милиция сначала кричала:"Стой,стрелять буду!"пуляла в воздух, а потом уж на поражение.Но в связи с наступившими новыми капиталистически временами им поневоле приходится поступать как в светочи демократии и свободы, в соответствии с западными ценностями-сразу на поражение.
PS А то что французские полицейские не завалили в Божьем Храме того тунисца,то промысел Божий вкупе с пророком Мухаммедом.