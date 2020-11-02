"Главное, чтобы были квартиры". Как льготная ипотека будет работать в Барнауле в 2021 году

Льготная ипотека под 6%, которую продлили до 1 июля 2021 года, уже не создаст ажиотажного спроса на рынке новостроек, уверены эксперты. По их мнению, программа помогла застройщикам сохранить рабочие места, завершить старые проекты и начать новые, несмотря на кризис и пандемию. Однако летом компании, почувствовав огромный спрос, искусственно начали завышать цены на квартиры. В результате из-за удорожания жилья и дефицита наиболее ликвидных предложений спрос к программе снизился. Amic.ru поговорил с риелторами и узнал, почему интерес к программе уменьшается, а барнаульцы все чаще покупают квартиры в других городах.

От ажиотажа к снижению

Ажиотаж на новостройки, вызванный льготной ипотекой, риелторы заметили в начале лета. В это время обращений за кредитами было настолько много, что рассмотрение заявок затягивалось до двух-трех недель. До введения этой программы банк давал ответ в течение нескольких дней.

При этом далеко не все покупатели могли воспользоваться выгодной ставкой: даже если банк одобрил им кредит, подобрать подходящее жилье в Барнауле было сложной задачей. Некоторые покупатели в это время даже стали искать варианты на вторичном рынке, и готовые квартиры также начали расти в цене.

"Первичка" стала вдруг очень популярной, однако предложений на рынке немного. В 2020 году выдано очень мало разрешений на строительство, застройщики до сих пор осторожничают, присматриваются к проектному финансированию и не торопятся заходить в большие объемы строительства. Соответственно, предложений стало намного меньше. Квартиры в уже строящихся проектах подразобрали, и когда появились новые, возник ажиотажный спрос", – говорит руководитель агентства недвижимости "Превыше" Марина Кулакова.

По информации барнаульских риелторов, застройщикам приходилось останавливать продажи и бронирования, чтобы пересмотреть стоимость объектов.

Так, в сентябре, когда был объявлен старт продаж в крупнейшем ЖК в Индустриальном районе Барнаула, уже через четыре дня компания подняла цену на некоторые квартиры до 3 тыс. рублей за "квадрат" (при таком удорожании квартира площадью 40 кв.м возрастает в цене с 2,160 млн рублей до 2,280 млн рублей, – прим. авт.).

Барнаульские застройщики признаются: они даже и представить не могли, что такое возможно.

"Еще весной, когда начали вводить ограничения (самоизоляция, закрытие компаний в сфере общепита, кинотеатров, спортивных объектов и других, – прим. авт.), все ожидали, что квартиры просядут в цене. Однако ипотека спровоцировала небывалый спрос на жилье. Он был связан отчасти и с падением рубля: люди не знали, что делать со сбережениями, и пошли покупать недвижимость. На этом фоне застройщики перестали стесняться и начали повышать цены. По стране квартиры в среднем выросли на 8-12%", – ранее рассказал amic.ru заместитель гендиректора ИСК "Союз" Александр Мишустин.

Однако, уже начиная с конца октября, когда правительство впервые подтвердило намерения продлить программу, ажиотажный спрос стих, отмечает Марина Кулакова. Те, кто планировал купить квартиры, – купили, кто не смог – ждет новых проектов. По словам риелтора, до декабря на рынок могут выйти сразу несколько ЖК. Именно они будут "центром" продаж в следующем году.

"Льготная ипотека и в 2021 году будет работать на то, чтобы рынок не останавливался, движение продолжалось. Но таких явных активностей и всплесков в этот раз мы вряд ли увидим, предпосылок к этому нет. С одной стороны, до сих пор сохраняются выгодные условия покупки, но с другой – сейчас достаточно высокая стоимость квадратного метра и небольшой выбор новостроек. В результате количество покупателей снижается", – отмечает Кулакова.

Варианты есть. Но не в Барнауле

Отсутствие выбора на рынке новостроек Барнаула стало одной из причин того, что жители покупают квартиры в других городах страны. Некоторые используют для покупки сбережения, другие – деньги льготной программы.

"Клиенты охотно берут ипотеку и вкладывают в новостройки. Они покупают недвижимость как для себя, так и для инвестиций. Но в Барнауле ликвидных вариантов нет, мы ждем новых проектов, а пока клиенты начинают искать варианты в других городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Кто-то покупает для своих детей, которые едут туда учиться. Есть и инвесторы: они вкладывают деньги на стадии строительства, а затем перепродают", – говорит президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова.

При этом сейчас риелторское сообщество взбудоражено не столько новостью о продлении льготной ипотеки, сколько информацией о повышении нормативной сейсмичности для Алтайского края и Барнаула.

С 1 августа 2020 года действуют новые правила, по которым в столице региона можно строить многоэтажные дома, которые должны выдержать землетрясения в 7 и 8 баллов, а не 6, как было раньше. Застройщики неоднократно говорили amic.ru: это приведет к росту цен на новостройки минимум на 30%. Теперь девелоперы, проектировщики и даже политики регулярно направляют письма в Москву с требованиями изменить "сейсмику".

"Из-за новых норм существует риск того, что застройщики будут уходить в другие регионы или будут вынуждены поднимать цену. Мы понимаем, что за каждым законодательным новшеством всегда следуют определенные финансовые расходы. Компании не смогут работать в убыток. Если же произойдет удорожание на 30%, покупатели будут брать новостройки в другом регионе. Но я думаю, этого не допустят. Сейчас ситуация решается, надеемся, что будет результат", – отмечает Лариса Мельситова.

При этом эксперты уверены: с января по июнь 2021 года интерес к программе с субсидированной процентной ставкой в Барнауле будет. Для многих жителей края, доходы которых одни из самых низких в стране, жилищный кредит под 6,5% – единственный шанс обзавестись собственной квартирой. Главное, говорит Лариса Мельситова, чтобы застройщикам не ставили палки в колеса и позволили выводить на рынок новые ЖК. Но пока получается, что, с одной стороны, компаниям развязывают руки, вводя симулирующую программу, с другой – связывают, меняя сейсмику, а страдают от этого покупатели.

Цифра

В августе 2020 года в Алтайском крае выдано 1 795 ипотечных кредитов на покупку новостроек. Это почти в три раза больше, чем в августе 2019 года (678 кредитов).