40 свалок мусора убрали в Барнауле

Месячник санитарной очистки и благоустройства завершается в Барнауле. В ходе работ на территории города ликвидировали 40 свалок, пишет пресс-служба мэрии.

В октябре во всех районах города проводили еженедельные акции "чистый четверг", парки и скверы очищали от бытового, промышленного мусора, листвы и веток. Всего за месяц на полигон ТБО вывезли более 360 машин мусора.

"Рабочие МБУ "Благоустройство и озеленение" г. Барнаула высадили около 1500 деревьев и кустарников. Молодые саженцы появились на аллее по проспекту Ленина, в Нагорном парке, на Ленинградской аллее, в сквере 40-летия Победы по ул. Георгиева, на площади Мира, в сквере адмирала Кузнецова, в скверах Химиков, Кири Баева и рядом с памятником переселенцам на Алтай, а также на участках улиц Власихинской (в границах Малахова и Павловского тракта), Солнечная Поляна (в границах Энтузиастов и Павловского тракта) и других", – говорится в сообщении.