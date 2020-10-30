"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари": Нурмагомедов высказался о Макроне

Экс-боец ММА Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram написал пост о президенте Франции Эммануэле Макроне. К тексту он прикрепил фотографию Макрона с отпечатком ботинка на лице.

"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман", – написал Нурмагомедов.

Он также выразил уверенность в том, что вся эта ситуация не пройдет бесследно.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после убийства учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда высказался на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции. Он поддержал карикатуры и заявил, что в стране от них не откажутся. На это отреагировал Рамзан Кадыров, который позднее заявил, что готов покинуть должность, для того чтобы высказываться по данному вопросу.