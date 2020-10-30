20 домов оказались разрушены из-за землетрясения в Турции

Землетрясение привело к обрушению около 20 домов в турецкой провинции Измир. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на CNN.

По предварительной информации, землетрясения прошли в Стамбуле, Измире, Чанаккале, Денизли и Бурсе. Предполагаемый очаг находится в Эгейском море.

Больше всего пострадали здания в районах Измира – Борнова и Байраклы. Сюда направлено большое количество пожарных и спасателей. В одном из районов начали поисковую операцию. Информация о погибших и раненых пока не приводится.

AFAD сообщает, что магнитуда землетрясения составила 6,6, однако по информации других источников, она могла достигать 6,8.