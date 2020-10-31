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Рамзан Кадыров потребовал от Жириновского извинений

, ИА "Амител"
Главу Чечни возмутил комментарий парламентария о полномочиях руководителей регионов высказываться по международным вопросам
Рамзан Кадыров / Фото: u-f.ru

Рамзан Кадыров / Фото: u-f.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который выступил против того, чтобы главы российских регионов высказывались по вопросам международной политики.

Государственный деятель отметил, что его удивил и возмутил комментарий Жириновского, который "взял смелость учить глав и губернаторов своей работе". Он также подчеркнул, что критиковал карикатуры на пророка Мухаммеда как мусульманин, а не политик.

"Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. Может, тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва. Иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут", – написал он в своем Telegram-канале.

Глава Чечни призвал Жириновского не зарабатывать пиар-очки на теме религии и культуры, а также отметил, что на сегодня в РФ проживают 30 млн мусульман, поэтому "не стоит затрагивать их религиозные чувства".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после убийства учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда высказался на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции. Он поддержал карикатуры и заявил, что в стране от них не откажутся. 

Кадыров в ответ на это обвинил Макрона в религиозных провокациях, а позднее Владимир Жириновский посчитал недопустимыми выступления глав российских регионов по международным вопросам.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

31.10.2020 10:17
- гость -

извините, но это вообще нормально?

31.10.2020 10:26
- гость -

Это ненормально.Пора макрону лечит психику и голову.Он приведёт свою страну к беспорядкам и смуте.И всё из-за каких-то полоумных карикатуристов педерастов.

31.10.2020 10:30
- гость -

Иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут

Вот и угрозы пошли.

31.10.2020 10:30
- гость -

извинись, дон!

31.10.2020 10:36
- гость -

Французы знают, что такое свобода и готовы её отстаивать. Они не позволят террористам себя запугать и навязать какие-то средневековые правила.

31.10.2020 10:36
- гость -

Ваше сиятельство,смилуйтесь...Между прочим вы меня не так поняли.

31.10.2020 10:41
ПЕТР

Жириновского конечно, особо в последнее время, заносит! Когда с 1993 года пиаришся в Думе, то не надо учить работать,тех кто "на земле". Слова Кадырова в переводе на реальный язык - " Не надо меня учить работать и я не сажу вам куда идти!"

31.10.2020 10:44
ВОЛЯ И СИЛА ВАРВАРА

Мы пришли. Мы уже здесь. Нас можно не замечать, не воспринимать, недооценивать, но мы есть. Нас можно преследовать по закону, запрещать, изгонять, единственное, что сделать невозможно — нас невозможно уничтожить. Мы и мертвыми возвращаемся. Чтобы властвующий деляга поперхнулся куском, отнятым у народа. Чтобы напомнить посланцам горных аулов, хозяйничающим на нашей земле, давно забытое ими чувство страха за собственную жизнь. Мы возвращаемся сознанием неуспокоенного теоретика, когда он берется за карандаш и выводит фразу: «Обществом должна править не сильная рука, а сплоченное множество здравых умов, честных сердец и твердых рук…» Мы возвращаемся тогда, когда голодным старикам уже не к кому обратиться с просьбой «Защити!» Тогда, когда политические дрязги загоняют общество в «войну всех против всех», отнимая у народа святое и неделимое единство по Отечеству.

31.10.2020 10:44
Толерантность

Что-то толерантность куда-то пропадает. Как же так? Всем надо успокоиться и сказать стоп

31.10.2020 10:44
- гость -

"Господь,ты видишь это тело.В нём жил злодей и пасквилянт.Но дал мне шанс исправить дело..."Спел как-то один француз ).Но действовал он не ножом, а шпагой.Для справки: головы рубить отменили в это цивилизованной стране 10 сентября 1977 года.

31.10.2020 10:45
- гость -

Прав Рамзан. Языком трепать одно, а регионом руководить другое.

31.10.2020 10:50
282_рядом

Эх понаставили ограничений, даже тут страшно сказать то, что думаешь по поводу всей этой истории. А так хочется, но не буду

31.10.2020 10:53
- гость -

Эх понаставили ограничений, даже тут страшно сказать то, что думаешь по поводу всей этой истории. А так хочется, но не буду

А вы уверены, что написанные вами слова никого не оскорбят? Если боитесь кого-то оскорбить, то придётся и вовсе не открывать рот.

31.10.2020 10:56
- гость -

Да не про работу Кадыров говорит, а про веру.Свою и миллионов мусульман.
PS Одна журналистка-ирина мурахтаева-верила в летающего макаронного монстра и ходорковского.Так недавно спалила себя на скамеечке.

31.10.2020 10:56
- гость -

Руками водить много ума надо... примерно как у академика дырова. Весь регион обирает, считает себя выше закона. Зачем нам эти понтующиеся дармоеды с религиозными заскоками?

31.10.2020 10:59
Данька

Не брат ты мне!

31.10.2020 11:01
- гость -

то 10:50
----------------------------
А вы опишите карикатуру из-за которой весь этот сыр-бор.Если сможете,то культурными словами.А то многие понятия не имеют.

31.10.2020 11:02
- гость -

31.10.2020 10:36
- гость -
Французы знают, что такое свобода и готовы её отстаивать.

Там коренных французов осталось процентов 30, поэтому они способны только кричать "Я-шарли".

31.10.2020 11:03
- гость -

Одна журналистка-ирина мурахтаева-верила в летающего макаронного монстра и ходорковского.Так недавно спалила себя на скамеечке.

Обратите внимание, что при этом она головы другим людям не отрезала, терактов не устраивала. Всё лучше чем верить в Пророка и Ботексного. Так что Пастафарианство вполне себе миролюбивая религия.

31.10.2020 11:06
- гость -

А вы опишите карикатуру

Вы в адекватном состоянии находитесь? Какая бы не была карикатура, это не повод из-за неё людей убивать!

31.10.2020 11:10
- гость -

Не знаю чего там лучше.Только объясните, во имя чего она умерла?

31.10.2020 11:10
- гость -

Жирик попал! А не надо было вякать чего ни попадя...

31.10.2020 11:16
то 11:06

То есть вы не в курсе, что вначале было слово, что злые языки страшнее пистолета,и вы совершенно уверены что за слова никто никого не убивал? А кой вам годик?

31.10.2020 11:17
ГуглВпомощь

31.10.2020 11:01
- гость -
то 10:50
----------------------------
А вы опишите карикатуру из-за которой весь этот сыр-бор.Если сможете,то культурными словами.А то многие понятия не имеют.
************
Все эти карикатуры есть в открытом доступе в сети: с переводом и без перевода кто знает французский. Пересказывать не буду, резиновую 282 испытывать нет желания. Есть по настоящему смешные и в целом безобидные, есть так себе конечно. Но такой он французский юмор, нужно родиться французом чтобы его полностью прочувствовать. И конечно людям закомплексованным, малообразованным и без самоиронии этого всего не понять. И да, французы готовы бороться за свои ценности. Не для того чтобы отступать триста лет назад рушили Бастилию.
ПС. И из нового. Карикатуру на турецкого президента тоже опубликовал недавно ШЭ. Не знаю как кто, я посмеялся

31.10.2020 11:17
- гость -

11:02
- гость -
Там коренных французов осталось процентов 30
--------
А что вы имеете сказать за коренных русских?

31.10.2020 11:17
- гость -

Жирик попал!

Он один их не многих в России кому позволено говорить всё что угодно и ничего за это ему не будет. Тут он по ящику сказал, что Тихановскую нужно вернуть в Беларусь и повесить. В шоке были даже пропагандисты.

31.10.2020 11:20
- гость -

31.10.2020 11:16
то 11:06
То есть вы не в курсе, что вначале было слово, что злые языки страшнее пистолета,и вы совершенно уверены что за слова никто никого не убивал?
----------
Вы сейчас теракт оправдываете. Одумайтесь, пока не поздно.

31.10.2020 11:21
- гость -

31.10.2020 11:17
- гость -
А что вы имеете сказать за коренных русских?

В РФ большинство, и что?

31.10.2020 11:22
- гость -

То есть вы не в курсе, что вначале было слово

И вы являлись свидетелем этих событий? Или вы любитель читать фантастические книги? Может ещё и в Деда Мороза верите? А в существование Мики Мауса?

31.10.2020 11:24
- гость -

11:21
- гость -
В РФ большинство, и что?
----
РФ - многонациональная дружбонародия, как вы вычленяете нас - русских?

31.10.2020 11:24
- гость -

Обратите внимание, что при этом она головы другим людям не отрезала,

Устроила шок прохожим на всю жизнь.

31.10.2020 11:26
- гость -

Ислам разве не призывает к терпимости...почему агрессия

31.10.2020 11:26
- гость -

11:17
------------
То есть в жопу ....это французский юмор?И только французы с их тонкой эстетической душой способны понять это.А мусульмане это не поняли...Как и другие менее развитые и цивилизованные...
Про карикатуры...Можно и про макрона с его старушкой женой нарисовать что-то оральное и анальное.Я бы точно рассмеялся.

31.10.2020 11:26
- гость -

31.10.2020 11:24
- гость -

Зайдите в "население России" и почитайте. Там есть всё, что вас интересует.

31.10.2020 11:29
- гость -

А можно ли, во многонациональной РФ, собраться по национальному признаку - сделать русскую диаспору? Нет? Да и не очень то и хотелось!

31.10.2020 11:34
- гость -

11:21
- гость -
В РФ большинство, и что?
------------
Кто такие русские, по-вашему?

31.10.2020 11:35
БратьяСлавяне

31.10.2020 11:24
- гость -
11:21
- гость -
В РФ большинство, и что?
----
РФ - многонациональная дружбонародия, как вы вычленяете нас - русских?
«»»»»»»»»»»»»»»»
Тут вы правы - крыть нечем. Классические славяне выглядели так: русые (или светлые) волосы, голубые глаза, сами глаза - правильной геометрической формы, нос уточкой. А теперь посмотрите в зеркала, оглянитесь вокруг, много вы таких тут увидите ? Проблема в том что русые волосы и правильная форма глаз и голубой цвет - рецессивные генетические признаки, которые подавляются доминантными - темными волосами и карими и прочими раскосыми глазами. Уже подсчитано что через 200 лет на планете не останется натуральных блондинов. И раскосые глаза выводятся только через 5 поколений. Вот так, братья бывшие славяне

31.10.2020 11:40
- гость -

призывает к терпимости...

Да? А как объяснить отрезанные головы, взорванные самолёты, уничтоженные небоскрёбы, захваченные школы, норд-осты, подрывы смертниц в людных местах?

31.10.2020 11:43
- гость -

то ГуглВпомощ
------------------------------------
Адвокат Борис Барщевский(который вроде не дурак) в своё время в последней передаче на эхе сказал что в тех "карикатурах" ничего смешного не увидел, только оскорбление.А после их публикации на эхе,немного погодя,и немцова кокнули.С тех пор ноги Бориса Барщевского на той радиостанции никто не видел.Как говорится, с дураками связываться-себе дороже.

31.10.2020 11:44
- гость -

11:26
- гость -
Про карикатуры...Можно и про макрона с его старушкой женой нарисовать что-то оральное и анальное.Я бы точно рассмеялся.
------------
Все думали, что самый куколд Макрыня, ан нет - это не он.

31.10.2020 11:45
- гость -

Прежде чем жаркие дебаты устраивать, посмотрить ещё какую карикатуру как-то нарисовал этот журнал на тему христианство и однополых браков, 2 в 1. И вы всё поймёте, насколько это шизанутые люди делают. Только христиане ничего не поделали с этим, даже многие этого не видели и не слышали, это я, случайно, методом тыка нашёл. А вот мусульмане не только не промолчали, но и сделали. Как говорится, ответили беспределом на беспредел.

31.10.2020 11:48
- гость -

посмотрить ещё какую карикатуру как-то нарисовал этот журнал на тему христианство и однополых браков

И что вы предлагаете делать по этому поводу?

31.10.2020 11:49
- гость -

11:45
- гость -
Вы поощряете теракт - это плохо!

31.10.2020 11:49
- гость -

Эта, обезьяна (Кадыров) путает теплое с мягким. Если он политик - то все его публичные заявления расцениваются именно, как политические. То, что он мусульманин - дело его личное, но публичные заявления его рассматриваться с точки зрения принадлежности к какой-либо конфессии. В частном узком кругу он может рассуждать с таких позиций. В общественном пространстве - нет.

31.10.2020 11:49
- гость -

31.10.2020 11:35
БратьяСлавяне

При чём здесь славяне и русские? Восточная Европа и Балканы - это тоже славяне.

31.10.2020 11:52
- гость -

Кадыров не губернатор, а второй человек в России, третьим человеком является повар Путина Пригожин. А может Кадыров уже и первый человек в России и скоро всем мужикам придется делать обрезание сначала языка, а потом и крайней плоти.

31.10.2020 11:56
- гость -

11:45
- гость -
Зачем ваши последователи, человеку голову отрезали? Вы там все ненормальные?

31.10.2020 12:01
- гость -

Я думаю, большинство не испытывает симпатий к Кадырову. Но глупо отрицать , что он настоящий мужчина и воин. И уж во всяком случае, способен отвечать за свои слова (в отличии от жирика с обнуленышем)...

31.10.2020 12:05
- гость -

12:01
- гость -
Вы прям без ножа режете.

31.10.2020 12:08
- гость -

31.10.2020 12:01
- гость -

Наверное тогда тебе лучше поехать жить в его регионе

31.10.2020 12:08
- гость -

31.10.2020 12:01
- гость -
Я думаю, большинство не испытывает симпатий к Кадырову. Но глупо отрицать , что он настоящий мужчина и воин. И уж во всяком случае, способен отвечать за свои слова (в отличии от жирика с обнуленышем)...


Наивный, путиным ему позволено, молотить все, что придёт в голову, а кому не позволено за свои слова заплатили жизнью

31.10.2020 12:09
- гость -

Ответили беспределом на беспредел...
В конце войны в Ираке американской авиацией была уничтожена колонна арабских войск в количестве 3-ёх тысяч.Без всяких на то причин: они отступали,они отходили,но их полностью разбомбили с воздуха.Через несколько лет случилась атака на башни-близнецы, унёсшая жизни 3-ёх тысяч простых мирных американских граждан.Вы скажите, это несправедливо-то воины ислама, а тут мирные американские граждане.Конечно,несправедливо.Как и атомная бомбардировка военными американцам двух мирных японских городов.Здесь нет никаких оправданий терроризма,просто констатация фактов.Такова се ля ви, как любят поговаривать в той же Франции.

31.10.2020 12:16
- гость -

31.10.2020 12:09
- гость -
Ответили беспределом на беспредел...

Сидели бы дома, "южные восточные гости", так нет, прут в Европу, США, пользуются всеми благами западной цивилизации, ни и живите в своих пещерах, горах, юртах и поклоняйтесь своим пещерным догмам.

31.10.2020 12:18
- гость -

12:09, а что вы сразу Америка, Америка... У нас что мало терактов было? Может попробуйте их оправдать? Слабо?

31.10.2020 12:19
- гость -

Твиттер,телеграм,инстаграм-это соцсети.Туда люди помещают свои высказывания,находясь в домашней обстановке )

31.10.2020 12:21
- гость -

31.10.2020 12:16
- гость -
Сидели бы дома

Так их дом Франция и разбомбила вместе с США.

31.10.2020 12:30
- гость -

31.10.2020 12:21
- гость -
31.10.2020 12:16
- гость -
Сидели бы дома

Так их дом Франция и разбомбила вместе с США.

Российская авиация разнесла Грозный в 1994 году, потом теракты в Москве

31.10.2020 12:31
- гость -

то 12:16
-------------------------------
То есть европейцы и американцы тихо сидели по домам и вовсе не вмешивались во внутренние дела других государств,для продвижения только своих интересов?И никаких гражданских войн потом не возникало и никакие натовцы не не бомбили территории тех стран?
то 12:18 Ясно же написал: я не оправдываю, я констатирую.На всё есть свои причины.

31.10.2020 12:38
- гость -

Теракты в Москве случились во время вторжения исламских банд в Дагестан.Немало тогда погибло воинов ислама.Как местных, так и из других стран.

31.10.2020 12:38
- гость -

31.10.2020 12:30
- гость -

Разговор идет о французах. Не вплетай совершенно другие темы.

31.10.2020 12:44
- гость -

Гость 12:30 привёл вполне правильную аналогию, показывающую ошибку ваших выводов.

31.10.2020 12:49
- гость -

А если Жириновский не извинится, то ему будет объявлен джихад?

31.10.2020 13:06
- гость -

то 12:44
------------------------
Аналогия,которая показала ошибку моих доводов...???Перечитайте ещё раз 12:38. 1999год

31.10.2020 13:08
- гость -

31.10.2020 12:44
- гость -
показывающую ошибку ваших выводов.

Выводы я не делал. Всего лишь указал факт, что Франция участвовала в бомбежке африканских и ближневосточных стран.

31.10.2020 13:13
- гость -

А что должно последовать в нормальном государстве за тем высказыванием сего персонажа, где он потребовал арестовать и приговорить к смертной казни лидеров белорусской оппозиции?
Все равны перед законом или есть "более равные"?

31.10.2020 13:36
- гость -

12:09
- гость -
В конце войны в Ираке американской авиацией была уничтожена колонна арабских войск в количестве 3-ёх тысяч.Без всяких на то причин: они отступали,они отходили,но их полностью разбомбили с воздуха.
-------
Я помню! Я знаю! Они все были в трусиках!! Они были одеты в трусики на голый крест! Это не мыслимо!

31.10.2020 13:42
- гость -

13:08
- гость -
Выводы я не делал. Всего лишь указал факт, что Франция участвовала в бомбежке африканских и ближневосточных стран.
-------------------------
Хранцузы! Нео-наполеонисты банбили Африку и ближневосточные страны! Караул!

31.10.2020 13:49
- гость -

Экстремистов надо уничтожать

31.10.2020 13:52
- гость -

Жирик, конечно, еще тот чудак на букву "М", но быковать на уровне гопника из подворотни со стороны Кадырова, это вообще за гранью добра и зла.

31.10.2020 13:57
- гость -

Дягтерёва на место Кадырова!!

31.10.2020 14:21
- гость -

Как-то международная политика постепенно превращается в базарное переругивание на уровне здешних комментаторов. Но нам-то простительно, мы миром не правим, а эта вакханалия политически значимых фигур, желание показать, кто из них больше мачо, неуемное желание высказаться, а там трава не расти,- чревато очень плохими последствиями. Пока похоже на то, что в общем и целом западная демократия и толерантность проигрывает по всем фронтам, очень бы не хотелось. Но если уж выбирать мировую религию, мне бы предпочтительнее был буддизм с его философским взглядом на жизнь.

31.10.2020 15:35
- гость -

Победителей не судят

Получайте что заслужили

31.10.2020 16:04
- гость -

Ну ка Жирик, предложи каДырку повесить на площади, как Тихановскую ты повесить предложил.

31.10.2020 16:08
Павсекакий

"в РФ проживают 30 млн мусульман..."
-----
И все подписаны на кадырова и все выписывают "Шарли Эбдо" , чтобы вовремя оскорбиться и поехать, отрезать кому-нибудь голову. Акадэмик, угрожая жирику, трусливо прикрылся 30-ю миллиономи мусульман.

31.10.2020 16:10
Павсекакий

"в РФ проживают 30 млн мусульман..."
-----
И все подписаны на кадырова и все выписывают "Шарли Эбдо" , чтобы вовремя оскорбиться и поехать, отрезать кому-нибудь голову. Акадэмик, угрожая жирику, трусливо прикрылся 30-ю миллиономи мусульман.

31.10.2020 16:16
Павсекакий

А вообще, если жирик с кадыровым будут грызть друг другу глотки, я буду только аплодировать. И кстати, весь "авторитет" кадырова исчезнет вместе с путиным, а жирика придумали ещё в КГБ СССР.

31.10.2020 16:20
- гость -

31.10.2020 10:42
- гость -
Опять у кого-то руки чешутся головы порезать? В этот раз резня ожидается масштабной, так как бункерный за двадцать лет очень много денег дал на вооружение их армии.


Да, скорее всего вопрос придется решать с помощью ядерного оружия.

31.10.2020 16:26
- гость -

31.10.2020 12:01
- гость -
Я думаю, большинство не испытывает симпатий к Кадырову. Но глупо отрицать , что он настоящий мужчина и воин.


Где воевал твой воин?

31.10.2020 16:29
- гость -

но быковать на уровне гопника из подворотни со стороны Кадырова,

А путин с кадыровым и не быкуют на уровне гопников, они и есть гопники.

31.10.2020 16:32
- гость -

весь "авторитет" кадырова исчезнет вместе с путиным,

Отбросит копыта ботексный, и дырку свои разорвут на части.

31.10.2020 16:42
- гость -

Да, скорее всего вопрос придется решать с помощью ядерного оружия.

Вот такие люди как вы и устроили чеченскую войну, которую к слову сказать проиграли. Не лучше ли позволить им создать свою страну, где будут запрещены карикатурные журналы и много чего другого?

31.10.2020 17:00
Павсекакий

16:42, в нашей стране приветствуют право заграничных народов на самоопределение, но жёстко наказывают за сепаратизм внутри нашей страны, т.е. призывы к самоопределению населения отдельных регионов.
Лично я не понимаю, что у нас с ними общего, кроме гражданства, к тому же фактически там и власть отдельная и законы РФ не действуют. Это как сатрапия путина с сатрапом этническим чеченцем, которому дозволено всё в обмен на лояльность кремлю.

31.10.2020 17:28
- гость -

Но ведь сша это тоже союз государств с разными законами,однако гражданство у них одно.

31.10.2020 17:51
Гость

В РФ накопились противоречия , экономический спад наблюдаемый 6 год подряд в экономике РФ эти процессы только ускоряют.

31.10.2020 19:00
- гость -

Ну,допустим,и в сша накопилось МНОГО социальных противоречий.

31.10.2020 19:38
- гость -

11/52

Сколько сантиметров над языком пропускаешь???

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Архив новостей
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23:25
"Неправильно поняли". Макрон объяснил свои слова о карикатурах 0
22:50
Путин внес поправки о пожизненном сенаторстве для экс-президента 0
22:19
Магнитная буря накроет Землю в ноябре 0
21:52
Mercedes сбил мужчину на пешеходном переходе в Горно-Алтайске 0
21:17
Синоптики дали прогноз, каким будет ноябрь в Алтайском крае 0
20:50
Алтайский край стал первым в Сибири по смертности при ковиде за сутки 0
20:16
Умер Шон Коннери 1
19:46
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 216 0
19:14
Горнолыжный сезон в Шерегеше откроют в ноябре 0
18:46
Умер первый глава Мясного союза Алтая Иван Яшкин 2
18:11
В Алтайском крае растет число свободных коек в ковидных госпиталях 12
17:40
Число пострадавших и погибших при землетрясении в Турции уточнили 0
17:11
Следователи раскрыли подробности гибели трех человек при пожаре в Барнауле 2
16:43
Мощный взрыв прогремел в поликлинике Челябинска 15
16:09
Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,6 млн человек 3
15:33
Барнаульские полицейские задержали молодого закладчика 10
15:01
Три пациента с коронавирусом скончались в Горном Алтае 0
14:28
Эксперт раскрыл подробности, которые интернет знает о каждом пользователе 0
14:00
В Алтайском крае за сутки зафиксировали 217 случаев коронавируса 23
13:37
В барнаульском торговом центре отменили розыгрыш автомобиля из-за указа губернатора 4
13:05
Три человека погибли при пожаре в заброшенном здании в Барнауле 1
12:33
Первая группа добровольцев старше 60 лет получила вакцину от коронавируса "Спутник V" 14
12:01
Иван Ургант пошутил про гробы с окошками, которые изготавливают в Барнауле 39
11:30
Первый заем бесплатно. Названы самые посещаемые сайты, где выдают кредит онлайн 0
11:13
"Это будет мука для всех". Заключенные СИЗО не захотели работать с Ефремовым 13
10:41
Алтайский край получил партию лесопожарной и лесохозяйственной техники 2
10:10
Рамзан Кадыров потребовал от Жириновского извинений 86
09:37
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе Бийск – Новокузнецк 4
09:06
В российских ресторанах запретили курение кальянов и электронных сигарет 6
08:35
Лучшие фильмы, которые стоит посмотреть на Хэллоуин. Версия amic.ru 17
08:05
Легенда обретет бессмертие. Жуткие истории о Барнауле, которые страшнее фильма ужасов 8
07:55
Продлят ли поддержку граждан по оплате ЖКХ. Ответы БГЭС на самые важные вопросы 20
07:34
Семь предложений – один ответ. Почему оппозиция не поддержала новый бюджет Алтая 4
06:32
День всех святых. Винтажные костюмы на Хэллоуин, от которых бегут мурашки 1
06:14
Что такое Хэллоуин и зачем его празднуют в России 24
06:01
Метель и гололед. О погоде в Алтайском крае 31 октября 0
23:50
Такой день. Уроженец Алтайского края напал на полицейских и подготовка к зиме 0
23:30
Минпромторг выявил сложности с медицинским кислородом в 20 регионах страны 0
23:09
Четыре тела извлекли из-под завалов после землетрясения в Турции 1
22:53
Барнаульцы рассказали о замыкающем проводе в прогулочной зоне 0
22:33
В Алтайском крае мужчина до смерти избил работодательницу из-за забытой барсетки 4
22:04
20 домов оказались разрушены из-за землетрясения в Турции 0
21:53
Около тысячи единиц техники подготовили к зимнему сезону в Алтайском крае 0
21:27
"Даже волос не дрогнул". Лукашенко заявил, что не собирается бежать из Белоруссии 16
21:09
Дождевая вода залила подвал многоэтажки в Барнауле из-за неработающей "ливневки" 1
20:51
В Сети появилось видеообращение подростка, который напал на полицейских в Татарстане 0
20:31
"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари": Нурмагомедов высказался о Макроне 13
20:12
Более миллиона прививок от гриппа сделали в Алтайском крае 2
19:50
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 215 0
19:26
В Камне-на-Оби трое злоумышленников ограбили двух пенсионерок 3

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