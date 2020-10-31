Рамзан Кадыров потребовал от Жириновского извинений

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который выступил против того, чтобы главы российских регионов высказывались по вопросам международной политики.

Государственный деятель отметил, что его удивил и возмутил комментарий Жириновского, который "взял смелость учить глав и губернаторов своей работе". Он также подчеркнул, что критиковал карикатуры на пророка Мухаммеда как мусульманин, а не политик.

"Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. Может, тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва. Иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут", – написал он в своем Telegram-канале.

Глава Чечни призвал Жириновского не зарабатывать пиар-очки на теме религии и культуры, а также отметил, что на сегодня в РФ проживают 30 млн мусульман, поэтому "не стоит затрагивать их религиозные чувства".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после убийства учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда высказался на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции. Он поддержал карикатуры и заявил, что в стране от них не откажутся.

Кадыров в ответ на это обвинил Макрона в религиозных провокациях, а позднее Владимир Жириновский посчитал недопустимыми выступления глав российских регионов по международным вопросам.