Рамзан Кадыров потребовал от Жириновского извинений

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который выступил против того, чтобы главы российских регионов высказывались по вопросам международной политики.
Государственный деятель отметил, что его удивил и возмутил комментарий Жириновского, который "взял смелость учить глав и губернаторов своей работе". Он также подчеркнул, что критиковал карикатуры на пророка Мухаммеда как мусульманин, а не политик.
"Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. Может, тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва. Иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут", – написал он в своем Telegram-канале.
Глава Чечни призвал Жириновского не зарабатывать пиар-очки на теме религии и культуры, а также отметил, что на сегодня в РФ проживают 30 млн мусульман, поэтому "не стоит затрагивать их религиозные чувства".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после убийства учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда высказался на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции. Он поддержал карикатуры и заявил, что в стране от них не откажутся.
Кадыров в ответ на это обвинил Макрона в религиозных провокациях, а позднее Владимир Жириновский посчитал недопустимыми выступления глав российских регионов по международным вопросам.
Комментарии
извините, но это вообще нормально?
Это ненормально.Пора макрону лечит психику и голову.Он приведёт свою страну к беспорядкам и смуте.И всё из-за каких-то полоумных карикатуристов педерастов.
Иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут
Вот и угрозы пошли.
извинись, дон!
Французы знают, что такое свобода и готовы её отстаивать. Они не позволят террористам себя запугать и навязать какие-то средневековые правила.
Ваше сиятельство,смилуйтесь...Между прочим вы меня не так поняли.
Жириновского конечно, особо в последнее время, заносит! Когда с 1993 года пиаришся в Думе, то не надо учить работать,тех кто "на земле". Слова Кадырова в переводе на реальный язык - " Не надо меня учить работать и я не сажу вам куда идти!"
Мы пришли. Мы уже здесь. Нас можно не замечать, не воспринимать, недооценивать, но мы есть. Нас можно преследовать по закону, запрещать, изгонять, единственное, что сделать невозможно — нас невозможно уничтожить. Мы и мертвыми возвращаемся. Чтобы властвующий деляга поперхнулся куском, отнятым у народа. Чтобы напомнить посланцам горных аулов, хозяйничающим на нашей земле, давно забытое ими чувство страха за собственную жизнь. Мы возвращаемся сознанием неуспокоенного теоретика, когда он берется за карандаш и выводит фразу: «Обществом должна править не сильная рука, а сплоченное множество здравых умов, честных сердец и твердых рук…» Мы возвращаемся тогда, когда голодным старикам уже не к кому обратиться с просьбой «Защити!» Тогда, когда политические дрязги загоняют общество в «войну всех против всех», отнимая у народа святое и неделимое единство по Отечеству.
Что-то толерантность куда-то пропадает. Как же так? Всем надо успокоиться и сказать стоп
"Господь,ты видишь это тело.В нём жил злодей и пасквилянт.Но дал мне шанс исправить дело..."Спел как-то один француз ).Но действовал он не ножом, а шпагой.Для справки: головы рубить отменили в это цивилизованной стране 10 сентября 1977 года.
Прав Рамзан. Языком трепать одно, а регионом руководить другое.
Эх понаставили ограничений, даже тут страшно сказать то, что думаешь по поводу всей этой истории. А так хочется, но не буду
Эх понаставили ограничений, даже тут страшно сказать то, что думаешь по поводу всей этой истории. А так хочется, но не буду
А вы уверены, что написанные вами слова никого не оскорбят? Если боитесь кого-то оскорбить, то придётся и вовсе не открывать рот.
Да не про работу Кадыров говорит, а про веру.Свою и миллионов мусульман.
PS Одна журналистка-ирина мурахтаева-верила в летающего макаронного монстра и ходорковского.Так недавно спалила себя на скамеечке.
Руками водить много ума надо... примерно как у академика дырова. Весь регион обирает, считает себя выше закона. Зачем нам эти понтующиеся дармоеды с религиозными заскоками?
Не брат ты мне!
то 10:50
----------------------------
А вы опишите карикатуру из-за которой весь этот сыр-бор.Если сможете,то культурными словами.А то многие понятия не имеют.
31.10.2020 10:36
- гость -
Французы знают, что такое свобода и готовы её отстаивать.
Там коренных французов осталось процентов 30, поэтому они способны только кричать "Я-шарли".
Одна журналистка-ирина мурахтаева-верила в летающего макаронного монстра и ходорковского.Так недавно спалила себя на скамеечке.
Обратите внимание, что при этом она головы другим людям не отрезала, терактов не устраивала. Всё лучше чем верить в Пророка и Ботексного. Так что Пастафарианство вполне себе миролюбивая религия.
А вы опишите карикатуру
Вы в адекватном состоянии находитесь? Какая бы не была карикатура, это не повод из-за неё людей убивать!
Не знаю чего там лучше.Только объясните, во имя чего она умерла?
Жирик попал! А не надо было вякать чего ни попадя...
То есть вы не в курсе, что вначале было слово, что злые языки страшнее пистолета,и вы совершенно уверены что за слова никто никого не убивал? А кой вам годик?
31.10.2020 11:01
- гость -
то 10:50
----------------------------
А вы опишите карикатуру из-за которой весь этот сыр-бор.Если сможете,то культурными словами.А то многие понятия не имеют.
************
Все эти карикатуры есть в открытом доступе в сети: с переводом и без перевода кто знает французский. Пересказывать не буду, резиновую 282 испытывать нет желания. Есть по настоящему смешные и в целом безобидные, есть так себе конечно. Но такой он французский юмор, нужно родиться французом чтобы его полностью прочувствовать. И конечно людям закомплексованным, малообразованным и без самоиронии этого всего не понять. И да, французы готовы бороться за свои ценности. Не для того чтобы отступать триста лет назад рушили Бастилию.
ПС. И из нового. Карикатуру на турецкого президента тоже опубликовал недавно ШЭ. Не знаю как кто, я посмеялся
11:02
- гость -
Там коренных французов осталось процентов 30
--------
А что вы имеете сказать за коренных русских?
Жирик попал!
Он один их не многих в России кому позволено говорить всё что угодно и ничего за это ему не будет. Тут он по ящику сказал, что Тихановскую нужно вернуть в Беларусь и повесить. В шоке были даже пропагандисты.
31.10.2020 11:16
то 11:06
То есть вы не в курсе, что вначале было слово, что злые языки страшнее пистолета,и вы совершенно уверены что за слова никто никого не убивал?
----------
Вы сейчас теракт оправдываете. Одумайтесь, пока не поздно.
31.10.2020 11:17
- гость -
А что вы имеете сказать за коренных русских?
В РФ большинство, и что?
То есть вы не в курсе, что вначале было слово
И вы являлись свидетелем этих событий? Или вы любитель читать фантастические книги? Может ещё и в Деда Мороза верите? А в существование Мики Мауса?
11:21
- гость -
В РФ большинство, и что?
----
РФ - многонациональная дружбонародия, как вы вычленяете нас - русских?
Обратите внимание, что при этом она головы другим людям не отрезала,
Устроила шок прохожим на всю жизнь.
Ислам разве не призывает к терпимости...почему агрессия
11:17
------------
То есть в жопу ....это французский юмор?И только французы с их тонкой эстетической душой способны понять это.А мусульмане это не поняли...Как и другие менее развитые и цивилизованные...
Про карикатуры...Можно и про макрона с его старушкой женой нарисовать что-то оральное и анальное.Я бы точно рассмеялся.
31.10.2020 11:24
- гость -
Зайдите в "население России" и почитайте. Там есть всё, что вас интересует.
А можно ли, во многонациональной РФ, собраться по национальному признаку - сделать русскую диаспору? Нет? Да и не очень то и хотелось!
11:21
- гость -
В РФ большинство, и что?
------------
Кто такие русские, по-вашему?
31.10.2020 11:24
- гость -
11:21
- гость -
В РФ большинство, и что?
----
РФ - многонациональная дружбонародия, как вы вычленяете нас - русских?
«»»»»»»»»»»»»»»»
Тут вы правы - крыть нечем. Классические славяне выглядели так: русые (или светлые) волосы, голубые глаза, сами глаза - правильной геометрической формы, нос уточкой. А теперь посмотрите в зеркала, оглянитесь вокруг, много вы таких тут увидите ? Проблема в том что русые волосы и правильная форма глаз и голубой цвет - рецессивные генетические признаки, которые подавляются доминантными - темными волосами и карими и прочими раскосыми глазами. Уже подсчитано что через 200 лет на планете не останется натуральных блондинов. И раскосые глаза выводятся только через 5 поколений. Вот так, братья бывшие славяне
призывает к терпимости...
Да? А как объяснить отрезанные головы, взорванные самолёты, уничтоженные небоскрёбы, захваченные школы, норд-осты, подрывы смертниц в людных местах?
то ГуглВпомощ
------------------------------------
Адвокат Борис Барщевский(который вроде не дурак) в своё время в последней передаче на эхе сказал что в тех "карикатурах" ничего смешного не увидел, только оскорбление.А после их публикации на эхе,немного погодя,и немцова кокнули.С тех пор ноги Бориса Барщевского на той радиостанции никто не видел.Как говорится, с дураками связываться-себе дороже.
11:26
- гость -
Про карикатуры...Можно и про макрона с его старушкой женой нарисовать что-то оральное и анальное.Я бы точно рассмеялся.
------------
Все думали, что самый куколд Макрыня, ан нет - это не он.
Прежде чем жаркие дебаты устраивать, посмотрить ещё какую карикатуру как-то нарисовал этот журнал на тему христианство и однополых браков, 2 в 1. И вы всё поймёте, насколько это шизанутые люди делают. Только христиане ничего не поделали с этим, даже многие этого не видели и не слышали, это я, случайно, методом тыка нашёл. А вот мусульмане не только не промолчали, но и сделали. Как говорится, ответили беспределом на беспредел.
посмотрить ещё какую карикатуру как-то нарисовал этот журнал на тему христианство и однополых браков
И что вы предлагаете делать по этому поводу?
11:45
- гость -
Вы поощряете теракт - это плохо!
Эта, обезьяна (Кадыров) путает теплое с мягким. Если он политик - то все его публичные заявления расцениваются именно, как политические. То, что он мусульманин - дело его личное, но публичные заявления его рассматриваться с точки зрения принадлежности к какой-либо конфессии. В частном узком кругу он может рассуждать с таких позиций. В общественном пространстве - нет.
31.10.2020 11:35
БратьяСлавяне
При чём здесь славяне и русские? Восточная Европа и Балканы - это тоже славяне.
Кадыров не губернатор, а второй человек в России, третьим человеком является повар Путина Пригожин. А может Кадыров уже и первый человек в России и скоро всем мужикам придется делать обрезание сначала языка, а потом и крайней плоти.
11:45
- гость -
Зачем ваши последователи, человеку голову отрезали? Вы там все ненормальные?
Я думаю, большинство не испытывает симпатий к Кадырову. Но глупо отрицать , что он настоящий мужчина и воин. И уж во всяком случае, способен отвечать за свои слова (в отличии от жирика с обнуленышем)...
12:01
- гость -
Вы прям без ножа режете.
31.10.2020 12:01
- гость -
Наверное тогда тебе лучше поехать жить в его регионе
31.10.2020 12:01
- гость -
Я думаю, большинство не испытывает симпатий к Кадырову. Но глупо отрицать , что он настоящий мужчина и воин. И уж во всяком случае, способен отвечать за свои слова (в отличии от жирика с обнуленышем)...
Наивный, путиным ему позволено, молотить все, что придёт в голову, а кому не позволено за свои слова заплатили жизнью
Ответили беспределом на беспредел...
В конце войны в Ираке американской авиацией была уничтожена колонна арабских войск в количестве 3-ёх тысяч.Без всяких на то причин: они отступали,они отходили,но их полностью разбомбили с воздуха.Через несколько лет случилась атака на башни-близнецы, унёсшая жизни 3-ёх тысяч простых мирных американских граждан.Вы скажите, это несправедливо-то воины ислама, а тут мирные американские граждане.Конечно,несправедливо.Как и атомная бомбардировка военными американцам двух мирных японских городов.Здесь нет никаких оправданий терроризма,просто констатация фактов.Такова се ля ви, как любят поговаривать в той же Франции.
31.10.2020 12:09
- гость -
Ответили беспределом на беспредел...
Сидели бы дома, "южные восточные гости", так нет, прут в Европу, США, пользуются всеми благами западной цивилизации, ни и живите в своих пещерах, горах, юртах и поклоняйтесь своим пещерным догмам.
12:09, а что вы сразу Америка, Америка... У нас что мало терактов было? Может попробуйте их оправдать? Слабо?
Твиттер,телеграм,инстаграм-это соцсети.Туда люди помещают свои высказывания,находясь в домашней обстановке )
31.10.2020 12:16
- гость -
Сидели бы дома
Так их дом Франция и разбомбила вместе с США.
31.10.2020 12:21
- гость -
31.10.2020 12:16
- гость -
Сидели бы дома
Так их дом Франция и разбомбила вместе с США.
Российская авиация разнесла Грозный в 1994 году, потом теракты в Москве
то 12:16
-------------------------------
То есть европейцы и американцы тихо сидели по домам и вовсе не вмешивались во внутренние дела других государств,для продвижения только своих интересов?И никаких гражданских войн потом не возникало и никакие натовцы не не бомбили территории тех стран?
то 12:18 Ясно же написал: я не оправдываю, я констатирую.На всё есть свои причины.
Теракты в Москве случились во время вторжения исламских банд в Дагестан.Немало тогда погибло воинов ислама.Как местных, так и из других стран.
31.10.2020 12:30
- гость -
Разговор идет о французах. Не вплетай совершенно другие темы.
Гость 12:30 привёл вполне правильную аналогию, показывающую ошибку ваших выводов.
А если Жириновский не извинится, то ему будет объявлен джихад?
то 12:44
------------------------
Аналогия,которая показала ошибку моих доводов...???Перечитайте ещё раз 12:38. 1999год
31.10.2020 12:44
- гость -
показывающую ошибку ваших выводов.
Выводы я не делал. Всего лишь указал факт, что Франция участвовала в бомбежке африканских и ближневосточных стран.
А что должно последовать в нормальном государстве за тем высказыванием сего персонажа, где он потребовал арестовать и приговорить к смертной казни лидеров белорусской оппозиции?
Все равны перед законом или есть "более равные"?
12:09
- гость -
В конце войны в Ираке американской авиацией была уничтожена колонна арабских войск в количестве 3-ёх тысяч.Без всяких на то причин: они отступали,они отходили,но их полностью разбомбили с воздуха.
-------
Я помню! Я знаю! Они все были в трусиках!! Они были одеты в трусики на голый крест! Это не мыслимо!
13:08
- гость -
Выводы я не делал. Всего лишь указал факт, что Франция участвовала в бомбежке африканских и ближневосточных стран.
-------------------------
Хранцузы! Нео-наполеонисты банбили Африку и ближневосточные страны! Караул!
Экстремистов надо уничтожать
Жирик, конечно, еще тот чудак на букву "М", но быковать на уровне гопника из подворотни со стороны Кадырова, это вообще за гранью добра и зла.
Дягтерёва на место Кадырова!!
Как-то международная политика постепенно превращается в базарное переругивание на уровне здешних комментаторов. Но нам-то простительно, мы миром не правим, а эта вакханалия политически значимых фигур, желание показать, кто из них больше мачо, неуемное желание высказаться, а там трава не расти,- чревато очень плохими последствиями. Пока похоже на то, что в общем и целом западная демократия и толерантность проигрывает по всем фронтам, очень бы не хотелось. Но если уж выбирать мировую религию, мне бы предпочтительнее был буддизм с его философским взглядом на жизнь.
Победителей не судят
Получайте что заслужили
Ну ка Жирик, предложи каДырку повесить на площади, как Тихановскую ты повесить предложил.
"в РФ проживают 30 млн мусульман..."
-----
И все подписаны на кадырова и все выписывают "Шарли Эбдо" , чтобы вовремя оскорбиться и поехать, отрезать кому-нибудь голову. Акадэмик, угрожая жирику, трусливо прикрылся 30-ю миллиономи мусульман.
"в РФ проживают 30 млн мусульман..."
-----
И все подписаны на кадырова и все выписывают "Шарли Эбдо" , чтобы вовремя оскорбиться и поехать, отрезать кому-нибудь голову. Акадэмик, угрожая жирику, трусливо прикрылся 30-ю миллиономи мусульман.
А вообще, если жирик с кадыровым будут грызть друг другу глотки, я буду только аплодировать. И кстати, весь "авторитет" кадырова исчезнет вместе с путиным, а жирика придумали ещё в КГБ СССР.
31.10.2020 10:42
- гость -
Опять у кого-то руки чешутся головы порезать? В этот раз резня ожидается масштабной, так как бункерный за двадцать лет очень много денег дал на вооружение их армии.
Да, скорее всего вопрос придется решать с помощью ядерного оружия.
31.10.2020 12:01
- гость -
Я думаю, большинство не испытывает симпатий к Кадырову. Но глупо отрицать , что он настоящий мужчина и воин.
Где воевал твой воин?
но быковать на уровне гопника из подворотни со стороны Кадырова,
А путин с кадыровым и не быкуют на уровне гопников, они и есть гопники.
весь "авторитет" кадырова исчезнет вместе с путиным,
Отбросит копыта ботексный, и дырку свои разорвут на части.
Да, скорее всего вопрос придется решать с помощью ядерного оружия.
Вот такие люди как вы и устроили чеченскую войну, которую к слову сказать проиграли. Не лучше ли позволить им создать свою страну, где будут запрещены карикатурные журналы и много чего другого?
16:42, в нашей стране приветствуют право заграничных народов на самоопределение, но жёстко наказывают за сепаратизм внутри нашей страны, т.е. призывы к самоопределению населения отдельных регионов.
Лично я не понимаю, что у нас с ними общего, кроме гражданства, к тому же фактически там и власть отдельная и законы РФ не действуют. Это как сатрапия путина с сатрапом этническим чеченцем, которому дозволено всё в обмен на лояльность кремлю.
Но ведь сша это тоже союз государств с разными законами,однако гражданство у них одно.
В РФ накопились противоречия , экономический спад наблюдаемый 6 год подряд в экономике РФ эти процессы только ускоряют.
Ну,допустим,и в сша накопилось МНОГО социальных противоречий.
11/52
Сколько сантиметров над языком пропускаешь???