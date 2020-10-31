Барнаульские полицейские задержали молодого закладчика

Сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков задержали 20-летнего жителя Калманского района по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что молодого человека поймали 28 октября в лесу у одного из садоводств на Южном тракте, после того как он забрал пакет с наркотиками из тайника. В съемной квартире полицейские нашли приготовленные к сбыту свертки, весы, упаковку и банковские карты. В общей сложности они изъяли свыше 250 граммов "синтетики".

Также предварительно установлено, что на протяжении месяца злоумышленник покупал в интернете крупные партии запрещенных веществ, фасовал их и делал закладки.

В результате парня заключили под стражу и возбудили против него уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств". Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.