Барнаульские полицейские задержали молодого закладчика

Сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков задержали 20-летнего жителя Калманского района по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Отмечается, что молодого человека поймали 28 октября в лесу у одного из садоводств на Южном тракте, после того как он забрал пакет с наркотиками из тайника. В съемной квартире полицейские нашли приготовленные к сбыту свертки, весы, упаковку и банковские карты. В общей сложности они изъяли свыше 250 граммов "синтетики".
Также предварительно установлено, что на протяжении месяца злоумышленник покупал в интернете крупные партии запрещенных веществ, фасовал их и делал закладки.
В результате парня заключили под стражу и возбудили против него уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств". Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Комментарии
Сдал мальчонку наркобарон мусарам для звездопада к празднику
Когда будут задерживать поставщиков, закладчиков тайников?!
ну че, скоко нашли у закладчика - все это ему и скормить, чтобы не было затрат на утилизацию
Это не борьба с наркосбытом, а имитация. Ну закрыли очередного 20-летнего дурака, а те, кто ему наркоту подогнал, продолжают работать. И наверняка у них крыша мусорская.
конвеер по превращению молодежи в закоренелых зеков работает чуть ли не ежедневно.
конвеер по превращению молодежи в закоренелых зеков
К сожалению, так и есть. Ему сейчас жизнь сломают, а он просто маленькая шестерёнка в большой машине наркоторговли, которую легко заменят.
"...на протяжении месяца злоумышленник покупал в интернете крупные партии запрещенных веществ, фасовал их и делал закладки.
В результате парня заключили под стражу и возбудили против него уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств"=====Статья на покушение???Ну это видимо спочатку.
Хорошо что военные самой свободной и демократичной страны- сша- вот уже на протяжении двух десятилетий стоят плотным заслоном на пути афганского героина в Россию.Сложно представить что было бы если б не они.
Что тогда было бы с нашим молодым поколением?
Мы,либералы, вместе с Калибром и Аборигеном выражаем искреннюю благодарность американцам за этот неоценимый вклад в борьбу с этим социальным злом.