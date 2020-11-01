В России разрешили оформлять электронные извещения о ДТП без вызова ГИБДД

С 1 ноября водители во всех российских регионах могут оформлять электронное извещение о ДТП. Для оформления документа без вызова ГИБДД достаточно воспользоваться приложением "Помощник ОСАГО".

Данный вид уведомления можно использовать, если в аварии участвовали только два авто, никто из участников не пострадал и происшествие не нанесло ущерб третьим лицам. К извещению потребуется прикрепить схему аварии и сделать фотографии.

Ранее такая возможность была у автомобилистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Ленинградской области и Татарстана – жители этих регионов участвовали в эксперименте с ноября прошлого года, пишет РИА Новости.