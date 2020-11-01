Алтайский край получит 16 млн рублей на оборудование для тестирования на коронавирус

Алтайский край получит от правительства РФ почти 16 миллионов рублей на оснащение лабораторий для диагностики новой коронавирусной инфекции.
Как сообщает пресс-служба региональных властей, соответствующее распоряжение 29 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, деньги выделят в целях финансового обеспечения оснащения и переоснащения медорганизаций, которые проводят тестирование методом ПЦР.
Деньги выделят из резервного фонда правительства РФ и распределят между регионами с учетом численности населения. В Алтайский край на оснащение поступит 15,715 млн рублей. Контроль за эффективным использованием субсидий возложен на Минздрав России.
Комментарии
Прошло полгода и нас будут тестировать)) Через годик глядишь лекарства в аптеку завезут.
Алтайский край получит от правительства РФ почти 16 миллионов рублей на оснащение лабораторий для диагностики новой коронавирусной инфекции
------------
Они что с дуба упали, это сразу испортит статистику по заболеваемости. и тады мы обгоним в этом пиндосию.
Мишустин, то деньги на ремонт тепловых сетей в октябре выделяет, то на ремонт дорог когда уже снег выпал, теперь на оснащение лабораторий когда уже пандемия в разгаре.
И эти деньги Минздрав АК сумеет успешно распилить.
Даваеча подлые птндосы зарегистрировали 1000000 новых заражений COVID 19 А нам только выделили, но деньги то бюджетные и там процедуры серьезные , что бы их сразу не уперли, надо будет подождать, а пока - пневмония , какой ковид, без бумажки !
15700000/2300примерно по 7к рубасов
меня тестировать уже не надо, уже промотались...
давайте налом
ой блин не то посчитал...не 7 к а всего 7 рубасов
блин
налом даже не надо(