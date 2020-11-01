Алтайский край получит 16 млн рублей на оборудование для тестирования на коронавирус

Алтайский край получит от правительства РФ почти 16 миллионов рублей на оснащение лабораторий для диагностики новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба региональных властей, соответствующее распоряжение 29 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, деньги выделят в целях финансового обеспечения оснащения и переоснащения медорганизаций, которые проводят тестирование методом ПЦР.

Деньги выделят из резервного фонда правительства РФ и распределят между регионами с учетом численности населения. В Алтайский край на оснащение поступит 15,715 млн рублей. Контроль за эффективным использованием субсидий возложен на Минздрав России.