Алтайский конькобежец взял золото и серебро на чемпионате России

Алтайский конькобежец Виктор Муштаков выиграл сразу две медали на чемпионате России по конькобежному спорту. Земляку удалось завоевать золото в забеге на 1000 метров и серебро на 500-метровке.

Главным соперником Муштакова стал краснодарский спортсмен Руслан Мурашов. Как пишет газета "Алтайский спорт", в первый день соревнований, которые проходили с 29 октября по 1 ноября в Коломне, Мурашову удалось занять первое место в забеге на 500 метров, показав результат 34,80 секунды. Алтайский чемпион финишировал вторым с результатом 35,16 секунды.

Во второй день соревнований на дистанции 1000 метров Муштаков взял реванш и прошел расстояние за 1 минуту 9,98 секунды. Мурашов отстал менее чем на секунду – 1 минута 10,27 секунды.