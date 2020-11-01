Леонид Якубович рассказал о самом дорогом подарке в истории программы "Поле чудес"

Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал о самом дорогом подарке, который ему сделали в эфире. После съемок Якубович вернул его владельцу.

По словам телеведущего, в 1996-97 году на очередной записи ветеран Великой Отечественной Войны вручил ему железный портсигар, простреленный пулей. Участник передачи всегда носил его под сердцем.

"Это, пожалуй, самый дорогой подарок, который был", — признался Леонид Якубович в эфире "Первого канала".

После программы, по словам Якубовича, он вернул портсигар владельцу. Ведущий добавил, что почти на каждой передаче возникают интересные ситуации.