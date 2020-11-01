Россияне изменили свое отношение к четырехдневной рабочей неделе

Число россиян, которые поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, уменьшилось. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Superjob.

Во время предыдущего опроса инициативу поддерживали 49 процентов опрошенных, а сейчас этот показатель сократился до 40 процентов.

Чаще за переход на четырехдневную рабочую неделю высказываются женщины и молодые люди. За сокращенную рабочую неделю выступили 44 процента из возрастной категории моложе 24 лет, а среди респондентов старше 35 лет идею поддержали 37 процентов.

Против лишнего выходного высказываются большинство людей с зарплатой меньше 80 людей, поскольку они боятся потерять в деньгах.