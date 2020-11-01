Ковидный госпиталь в Барнауле откроют на базе "Посуда Центра"

Дополнительный ковидный госпиталь в Барнауле откроют в здании "Посуда Центра". Об этом рассказали в городской мэрии.

"Госпиталь будет развернут по адресу проспект Ленина, 154. Это ТЦ "Посуда Центр". Такое решение приняла рабочая группа, которую по поручению губернатора края Виктора Томенко возглавляет глава города Вячеслав Франк", – говорится в сообщении.

Как отметил Вячеслав Франк, создать госпиталь нужно в максимально короткие сроки, поэтому к работам приступить необходимо незамедлительно. Строители уже готовы зайти на объект. Работы планируют вести в три смены, а на площадке создадут оперативный штаб, который будет решать возникающие вопросы.