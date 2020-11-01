Ковидный госпиталь в Барнауле откроют на базе "Посуда Центра"

Дополнительный ковидный госпиталь в Барнауле откроют в здании "Посуда Центра". Об этом рассказали в городской мэрии.
"Госпиталь будет развернут по адресу проспект Ленина, 154. Это ТЦ "Посуда Центр". Такое решение приняла рабочая группа, которую по поручению губернатора края Виктора Томенко возглавляет глава города Вячеслав Франк", – говорится в сообщении.
Как отметил Вячеслав Франк, создать госпиталь нужно в максимально короткие сроки, поэтому к работам приступить необходимо незамедлительно. Строители уже готовы зайти на объект. Работы планируют вести в три смены, а на площадке создадут оперативный штаб, который будет решать возникающие вопросы.
Комментарии
И что там есть такого, чего нет на других торговых площадках города? Туалеты, много функциональные помещения, кислород, готовые бригады медиков?
2.11.2020 06:29
Как то так
Тебе не всё равно? Научись сначала сложные слова писать правильно, студиозус.
А балы посудоцентровские кислородом отоваривать будут и арбидолом
Все что необходимо будет.
Очередные сказки. Вы только посмотрите какие слова используются...
откроют
нужно
планируют
создадут
Обещания, что в будущем якобы что-то сделают, а на деле ровным счетом ничего не сделали.
В условиях пандемии все мы увидели, что правительство края и мэрия не на что не способно.
07:07
Почему все местные активисты совершенно безграмотные? Ошибки в каждом посте. Не работают, ну хоть бы русский язык выучили.
Не знают они русского языка.
Или "русский язык"?
Судя по верхним комментариям, с такими знаниями не удивительно, что у них в этой жизни всё плохо.
По любому объекту будет вопрос "Почему именно здесь"... Если это необходимо, пусть уж построят..хоть где, если он нужен. Китайцы за пару месяцев все сделали, а наши все еще думают где?!
все нытики от этого и ноют, что пытаются свои не удачи свалить на власть, а свои ошибки они не в состоянии признать.
Ощущается что некоторые комментаторы по кремлёвским методичкам работают. Пытаются отвести обсуждение в сторону, рассуждая о русском языке, переходя на личности и оскорбления вместо обсуждения темы.
По любому объекту будет вопрос "Почему именно здесь"
Тут такого вопроса не возникает. Достаточно посмотреть кому принадлежит здание и в какой партии состоит его хозяин.
08:26
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Комментарии просто опубликованы.Если они уж очень плохие,их стирает модератор..
2.11.2020 08:52
- гость -
Ну расскажи умишко, как остановить Ковид. Может Штаты к тебе прислушаются или Европа.
то 08:52
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А в чём суть вашего коммента?Вы бьёте в колокол,призывая местные власти ни в коем случае не разворачивать в Барнауле ковидный госпиталь по адресу проспект Ленина, 154.( ТЦ "Посуда Центр"? )).
Гостиницы тоже по ходу кончились? Например, Барнаул. В каждом номере сой туалет и душ. Или надо как можно больше денег "освоить"?
Может всё дело в том, что в Барнауле скопилось много посуды и население города спокойно может обойтись без этого торгового центра по её продаже?
2.11.2020 09:08
- гость -
Гостиницы тоже по ходу кончились?
Просто бешенная глупость. Как вы собираетесь дезинфицировать, например, элитные номера?
Ни гостиницы, ни санатории не годятся . Для того, чтобы оборудовать аппаратуру ИВЛ ,необходимо одно большое помещение .Потому и присматривают площади огромных ТЦ.
Достаточно зайти в любую больницу и посмотреть зассаный матрас, чтобы не писать сказки про дезинфекцию.
необходимо одно большое помещение
Бредятина! Палаты больниц чаше меньше номеров дешёвых гостиниц.
2.11.2020 09:40
- гость -
Вы в гостиницах то были в нормальных номерах? Или средства не позволяют? )))
2.11.2020 09:40
- гость -
А при чем здесь размер?
2.11.2020 09:45
- гость -
Вы этот женщинам вопрос задайте, что бы вас не обидеть скажут что не имеет значения, но....
2.11.2020 08:52
- гость -
Когда человек пишет с ошибками, бывает сложно понять то, что он пытается сказать. А уж когда это поток сознания без знаков препинания, так и подавно. И вишенкой на торте - часто это соседствует с общим невежеством.
2.11.2020 09:49
- гость -
Ну у кого что болит, видимо.
2.11.2020 09:52
- гость -
Так постой с плакатиком целый день при нулевой температуре.
2.11.2020 09:29
- гость -
2.11.2020 09:08
- гость -
Гостиницы тоже по ходу кончились?
Просто бешенная глупость. Как вы собираетесь дезинфицировать, например, элитные номера?
Я думаю элитных номеров не так уж и много. А вот вынести всё барахло дешевле, чем строить что-то новое. И рециркуляторы никто не отменял.
2.11.2020 09:29
- гость -
2.11.2020 09:08
- гость -
Гостиницы тоже по ходу кончились?
Просто бешенная глупость. Как вы собираетесь дезинфицировать, например, элитные номера?
Элитными дезинфекторами.
знатоки и нытики налетели. Ну предложите свои варианты ? выбирают же здания специалисты, НЕ БАБКИ с базара !! чтобы здания подходили под определенные условия и соответствовали нормам ( хотя бы приблизительно). При чем тут гостиницы - какой собственник их отдаст? тем более это все надолго , ... например тот же "Барнаул" .. да и по требованиям он не проходит.
По ка вы тут ноете и гадите на любое предложение о постройке госпиталя - люди каждый день умирают... По вашей логике вообще ничего и нигде нельзя строить - вы обгадите любое предложение... очнитесь уже... молодые умирают , пневмония съедает всех , несмотря на возраст. Лучше бы предложили помощь свою для постройки объекта.....
2.11.2020 10:05
- гость -
Я думаю элитных номеров не так уж и много. А вот вынести всё барахло дешевле, чем строить что-то новое.
Это вы так думаете, а там их пол гостиницы, с бассейнами и душами.
Строить ничего не надо. Поставить кровати и подвести коммуникации.
Не понятно, что вас так коробит. У вас не все дома?
Грамотное замыливание вопроса под видом склок 2-3 комментаторов.
По факту
Как и раньше все вопросы появляются из-за отсутствия информации
1.Взять тот же горный, все смерти от ковида описывают открыто до уровня пол, возраст район
Как следствие у них никто не кричит что морги переполнены и людей много помирает
А что нашему минздраву мешает?
2.Пусть выбрали они ТЦ (можно предположить хоть и сомнительно) так озвучьте другие варианты, которые вы рассмотрели и отмели (сами говорят же титанический объем работ и аж 10 зданий обследовали). Расскажите почему отказались от других вариантов и если все откровенно люди же поверят
как будто собственник тц просто так отдает его
Попытка вкладывать огромные средства в ремонт чужого торгового центра можно объяснить только коррупцией. В городе есть как минимум две пустые больницы которые можно отремонтировать и использовать по назначению.
Поразительное количество филологов собралось в этой теме!
Видимо, тут собрались люди, которым очень сильно нужно открыть госпиталь именно в этом ТЦ...