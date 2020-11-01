"Динамо-Алтай" дважды проиграло "Чебоксарам"

Хоккеисты "Динамо-Алтай" дважды уступили "Чебоксарам". Очередные матчи первенства ВХЛ состоялись в минувшие выходные на льду чувашской команды и завершились поражениями барнаульских хоккеистов с результатами 2:4 и 1:4.

В обоих поединках алтайская команда открыла счет, но не сумела развить успех. Заброшенными шайбами в составе барнаульцев отметились Степан Жданов, Евгений Филин и Денис Луканин. После этих поединков "Динамо-Алтай" опустилось на второе место турнирной таблицы.

Теперь барнаульцы на одно очко отстают от тех же "Чебоксар", которые вышли в лидеры. 3 и 4 ноября команды проведут еще два матча в Чебоксарах.