Алтайский памятник попал в сотню самых необычных в России

Арт-объект "Очки Джона Леннона" в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" включили в сотню самых необычных скульптур в России.

Такой вердикт вынесли организаторы соответствующего конкурса: онлайн-сервис путешествий "Туту.ру" и телеканал "Моя Планета". Они включили памятник в десятку полуфиналистов из Сибири.

Всего отбор насчитывает десять групп по десять участников. Из каждой группы выберут одного победителя в финал, в котором и определят самую необычную скульптуру России. Голосование в сибирской группе завершается 2 ноября.

Как ранее писал amic.ru, арт-объект "Очки Джона Леннона" установили в 2016 году. Круглые очки длиной 3,5 метра и 1,5 – в высоту. Выполнены из металла, их украшает автограф певца.