Мясников заявил о невозможности победить коронавирус коллективным иммунитетом

Коллективный иммунитет может помочь в борьбе с коронавирусом, но полностью истребить инфекцию таким путем не получится, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, довольно часто под коллективным иммунитетом подразумевают то, что если все переболеют или поставят прививки, то COVID-19 исчезнет. Однако такое объяснение этого понятия неверное, отмечает специалист.

"Любой вирус по сути своей не должен самоликвидироваться, но и не должен быть столь постоянно смертелен, чтобы лишить в итоге самого себя среды обитания. Он тоже хочет жить, грубо говоря", – написал Мясников в своем Telegram-канале.

Медик подчеркнул, что в отношении COVID-19 коллективный иммунитет подразумевает вырождение коронавируса в обычное ОРЗ. И даже в таком случае вирус все равно не исчезнет, но резко замедлит свое распространение. Мясников также предположил, что в 2022 году люди будут относиться к коронавирусу как к простуде.