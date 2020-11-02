Мясников заявил о невозможности победить коронавирус коллективным иммунитетом

Коллективный иммунитет может помочь в борьбе с коронавирусом, но полностью истребить инфекцию таким путем не получится, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, довольно часто под коллективным иммунитетом подразумевают то, что если все переболеют или поставят прививки, то COVID-19 исчезнет. Однако такое объяснение этого понятия неверное, отмечает специалист.
"Любой вирус по сути своей не должен самоликвидироваться, но и не должен быть столь постоянно смертелен, чтобы лишить в итоге самого себя среды обитания. Он тоже хочет жить, грубо говоря", – написал Мясников в своем Telegram-канале.
Медик подчеркнул, что в отношении COVID-19 коллективный иммунитет подразумевает вырождение коронавируса в обычное ОРЗ. И даже в таком случае вирус все равно не исчезнет, но резко замедлит свое распространение. Мясников также предположил, что в 2022 году люди будут относиться к коронавирусу как к простуде.
Комментарии
Вот как то Мясников не внушает мне доверия. Ничего против него не имею-это на подсознательном уровне.
Мясников также предположил, что в 2022 году люди будут относиться к коронавирусу как к простуде.
Так он не только врач, а ещё и предсказатель?
я тоже не совсем доверяю:
в 67 выглядит на 50-55.
точно колдует, а нас лекарствами и советами пичкает
Так он не только врач, а ещё и предсказатель?
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После реструктуризации медицины, которая прокатилась по всей стране, врачей не осталось. Остались мясниковы, профессоры с очками и прочие предсказатели.
Опять сочиняет. Если привьют Спутником-V, то по оценкам инфекционистов иммунитет будет от года до двух.
Он не врач, а балабол. Обычное путинское трепло.
До каких пор нас будут "лечить" шарлотаны типа мясникова и малышевой? Дальше только танцы с бубном вокруг ритуального костра.