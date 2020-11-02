Число зараженных коронавирусом в России за последние сутки выросло на 18 257 человек – до 1 655 038. Об этом сообщает федеральный оперштаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший суточный прирост заразившихся зафиксировали Москве (+4796 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+923) и Московской области (+556). На 15-м месте по этому показателю расположился Алтайский край (+227).

Выздоровели за весь период пандемии 1 236 033 россиянина, в том числе 10 360 за сутки.

Скончались еще 238 пациентов. Всего в стране умерли 28 473 человека с коронавирусом.

За все время в России провели 61,5 млн тестов на COVID-19. За минувшие сутки сделали 512 тысяч исследований.