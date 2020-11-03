Памятник Шашлычнику и коту Матроскину. Самые необычные скульптуры Алтайского края

Скульптуру "Очки Джона Леннона", что расположена на территории "Бирюзовой Катуни", внесли в список самых необычных скульптур России. Организаторы соответствующего конкурса – онлайн-сервис путешествий "Туту.ру" и телеканал "Моя Планета" – включили объект в десятку полуфиналистов из Сибири. Всего отбор насчитывает десять групп по десять участников. Из каждой группы выберут одного победителя в финал, в котором и определят самую необычную скульптуру России.

"Очки" установили в крае в 2016 году, выполнены они из металла, а украшает их автограф певца. Стоит отметить, чуть ранее, в 2014 году, на "Бирюзовой Катуни" был открыт мраморный памятник Джону Леннону. Музыкант стоит на стекающей вниз виниловой пластинке, рядом с ним гитара, микрофон, внизу – гигантский жук. С другой стороны скульптуры – портрет вдовы музыканта, Йоко Оно.

Amic.ru решил вспомнить, какие еще интересные памятники есть в Алтайском крае.

Например, одна из достопримечательностей Рубцовска – лавочка с сидящим на ней конем в пальто.

К 286-летию краевой столицы на улице Антона Петрова была установлена скульптура кота Матроскина из "Простоквашино".

Памятник шашлычнику появился в Барнауле в 2014 году.

В 2015 году в барнаульском Парке спорта открыли постамент российскому рублю.

В сентябре 2017 года в Барнауле открыли памятник народному просветителю Алтая.

Памятник несчастному влюбленному расположен у Аграрного университета на Красноармейском проспекте, куда его перенесли с проспекта Социалистического.

В Барнауле есть целых два памятника советским музыкантам. Возле первого корпуса Алтайского педагогического университета стоит памятник Виктору Цою, а возле второго корпуса – другой знаковой для нескольких поколений личности: Владимиру Высоцкому.