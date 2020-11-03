Барнаульский водоканал продолжает консультировать и принимать заявки удаленно

Барнаульский водоканал предлагает своим абонентам получать консультации, заказывать услуги и передавать показания счетчиков удаленно. Так компания проявляет заботу о здоровье сотрудников и клиентов в условиях сложной эпидемиологической обстановки.
"Мы принимаем все возможные меры, чтобы не оставить абонентов без поддержки, но при этом не ставить под угрозу здоровье клиентов и сотрудников. Приятно отметить, что наши абоненты стали чаще обращаться через форму обратной связи на сайте водоканала, активно пользуются мобильным приложением и другими способами бесконтактного взаимодействия", – рассказал начальник отдела продаж в нерегулируемой сфере Андрей Звягинцев.
"Росводоканал Барнаул" предлагает физическим лицам удаленно:
получить консультацию специалиста:
по номеру 28-22-00;
сформировать квитанцию и передать показания:
в личном кабинете системы "Город";
оплатить услуги:
в личном кабинете "Системы город", через Сбербанк-Онлайн или в мобильном приложении "РВК.Услуги";
передать показания приборов учета:
- в личном кабинете системы "Город";
- по номеру 99-50-55 (автоматический сервис);
- по номеру 28-22-00 (далее нажать клавишу "2");
- на сайте водоканала;
- через SMS-сообщение на номер +7 (903) 767-22-30;
- в мобильном приложении "РВК.Услуги";
отправить документы на получение условий подключения:
через сайт водоканала;
подать заявку на поверку, установку, замену приборов учета, а также на вывоз стоков:
по телефонам 28-22-00, 28-29-90, на сайте водоканала и в мобильном приложении "РВК.Услуги";
получить консультацию или заказать услуги:
- по исследованию воды и стоков, аренде спецтехники, гидродинамической промывке сетей, строительно-монтажным работам, составлению баланса водоснабжения и водопотребления, подготовке топографической съемки – по телефонам 28-22-00; 28-29-90;
- по врезке в сеть, отключению, подключению и ограничению на сетях водоснабжения и канализации – по телефонам 28-22-00; 28-24-97.
Юридические лица также могут:
получить консультацию специалиста:
по номеру 28-29-63;
оплатить услуги предприятия:
перечислить денежные средства на расчетный счет водоканала;
получить платежные документы:
- через систему электронного документооборота sbis.ru;
- по телефонам 28-22-00, 28-29-63;
отправить документы на получение условий подключения:
- через сайт водоканала;
- подать заявление на электронную почту office_brn@rosvodokanal.ru, snv@rosvodokanal.ru;
- через WhatsApp +7 (905) 926-78-85.
Специалисты кол-центра предприятия всегда готовы оказать консультационную поддержку по телефону 28-22-00.
ООО "Барнаульский водоканал"
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116
Телефон: 8 (3852) 282-200
E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru
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