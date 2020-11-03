Барнаульский водоканал продолжает консультировать и принимать заявки удаленно

Барнаульский водоканал предлагает своим абонентам получать консультации, заказывать услуги и передавать показания счетчиков удаленно. Так компания проявляет заботу о здоровье сотрудников и клиентов в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

"Мы принимаем все возможные меры, чтобы не оставить абонентов без поддержки, но при этом не ставить под угрозу здоровье клиентов и сотрудников. Приятно отметить, что наши абоненты стали чаще обращаться через форму обратной связи на сайте водоканала, активно пользуются мобильным приложением и другими способами бесконтактного взаимодействия", – рассказал начальник отдела продаж в нерегулируемой сфере Андрей Звягинцев.

"Росводоканал Барнаул" предлагает физическим лицам удаленно:

получить консультацию специалиста:

по номеру 28-22-00;

сформировать квитанцию и передать показания:

в личном кабинете системы "Город";

оплатить услуги:

в личном кабинете "Системы город", через Сбербанк-Онлайн или в мобильном приложении "РВК.Услуги";

передать показания приборов учета:

в личном кабинете системы "Город";

по номеру 99-50-55 (автоматический сервис);

по номеру 28-22-00 (далее нажать клавишу "2");

на сайте водоканала;

через SMS-сообщение на номер +7 (903) 767-22-30;

в мобильном приложении "РВК.Услуги";

отправить документы на получение условий подключения:

через сайт водоканала;

подать заявку на поверку, установку, замену приборов учета, а также на вывоз стоков:

по телефонам 28-22-00, 28-29-90, на сайте водоканала и в мобильном приложении "РВК.Услуги";

получить консультацию или заказать услуги:

по исследованию воды и стоков, аренде спецтехники, гидродинамической промывке сетей, строительно-монтажным работам, составлению баланса водоснабжения и водопотребления, подготовке топографической съемки – по телефонам 28-22-00; 28-29-90;

по врезке в сеть, отключению, подключению и ограничению на сетях водоснабжения и канализации – по телефонам 28-22-00; 28-24-97.

Юридические лица также могут:

получить консультацию специалиста:

по номеру 28-29-63;

оплатить услуги предприятия:

перечислить денежные средства на расчетный счет водоканала;

получить платежные документы:

через систему электронного документооборота sbis.ru;

по телефонам 28-22-00, 28-29-63;

отправить документы на получение условий подключения:

через сайт водоканала;

подать заявление на электронную почту office_brn@rosvodokanal.ru, snv@rosvodokanal.ru;

через WhatsApp +7 (905) 926-78-85.

Специалисты кол-центра предприятия всегда готовы оказать консультационную поддержку по телефону 28-22-00.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 282-200

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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