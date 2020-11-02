Алтайский край на четверть нарастил экспорт рыбы и морепродуктов

Экспорт рыбы и морепродуктов в Алтайском крае в 2020 году вырос на 25%, сообщает пресс-служба Алтайпищепрома.

К 25 ноября 2020 года суммарная стоимость отгруженной на экспорт продукции составила 2,3 млн долларов. В большинстве случаев экспортировали рыбное филе (на 2,1 млн долларов).

Поставки осуществляли в Германию, США, Нидерланды и Казахстан.

Ранее amic.ru писал, что экспорт продукции агропромышленного сектора Алтайского края в 2020 году вырос на 13,7%. Наибольший рост продемонстрировала пищевая и перерабатывающая промышленность (+27,4%). Также вырос экспорт рыбы (+24,6%), масложировой (+18,8%) и прочей (+20,1%) продукции.