Алтайский край на четверть нарастил экспорт рыбы и морепродуктов

Экспорт рыбы и морепродуктов в Алтайском крае в 2020 году вырос на 25%, сообщает пресс-служба Алтайпищепрома.
К 25 ноября 2020 года суммарная стоимость отгруженной на экспорт продукции составила 2,3 млн долларов. В большинстве случаев экспортировали рыбное филе (на 2,1 млн долларов).
Поставки осуществляли в Германию, США, Нидерланды и Казахстан.
Ранее amic.ru писал, что экспорт продукции агропромышленного сектора Алтайского края в 2020 году вырос на 13,7%. Наибольший рост продемонстрировала пищевая и перерабатывающая промышленность (+27,4%). Также вырос экспорт рыбы (+24,6%), масложировой (+18,8%) и прочей (+20,1%) продукции.
Комментарии
край, не имеющий выхода к морю, наращивает экспорт рыбы и морепродуктов? о как!
Ну да, в алтайском крае же море есть своё
Амик, вы понятие экспорт понимаете? Откуда в Алтайском крае морская рыба и морепродукты?
ну ладно, нарастил, а что цены не снижаются
А чавой-то нам так дорого морепродукты продаются?
2.11.2020 19:07
- гость -
Море подземное, долго вытаскивать на спининг.
А чего в нашем море водится из морепродуктов?)))
то-то местной рыбы стало заметно меньше.
и цена подскочила.
Я-то думал, лето засушливое и т.п..
А оказалось капиталистическое мурло
луга весной разливаются, вот вам и море lol
Так то есть рыбные фермы. Вот оттуда и рыба.
Поставки осуществляли в Германию, США, Нидерланды и Казахстан
Дело было так: В прошлом году продали 100 килограмм рыбы, а в этом 125?
Или в прошлом году продали рыбы на 1000$ и получили 60000 рублей, а в этом продали рыбы на 1000$, а получили 80000 рублей?
По моему, редактор перепутал экспорт с импортом.
Если только сюрстремминг начали вывозить из торговых сетей
Мы катились по плоскости,
В неясном углу отраженья... (с)