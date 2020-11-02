Мишустин назвал недопустимым дефицит лекарств в регионах

Ситуация с нехваткой лекарств в российских регионах недопустима, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает РБК.

"Последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет. Такая ситуация недопустима", – сказал глава кабинета министров.

Мишустин отметил, что правительство подготовило постановление, которое предусматривает введение нового механизма регулирования цен жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, чтобы обеспечить к ним более широкий доступ. Такая мера затронет наиболее востребованные лекарства, цена на которые не должна завышаться.