Мишустин назвал недопустимым дефицит лекарств в регионах

Ситуация с нехваткой лекарств в российских регионах недопустима, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает РБК.
"Последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет. Такая ситуация недопустима", – сказал глава кабинета министров.
Мишустин отметил, что правительство подготовило постановление, которое предусматривает введение нового механизма регулирования цен жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, чтобы обеспечить к ним более широкий доступ. Такая мера затронет наиболее востребованные лекарства, цена на которые не должна завышаться.
Комментарии
Ждём повышения цен на лекарства.
как всегда проблему решат за счет регулирования цен, а не за счет отмены или изменения цифровизации всех лекарств, а затем и остальных товаров, которую проводят усманов, галицкий и зять мишустина, все как всегда, и еще чего то возмущается
ну назвал и назвал, что дальше?
путен вот все 20 лет недоволен ценами на бензин и жкх
Ай какой мудрый мужик...
Ну теперь то заживём !!!