Жительницу Рубцовска обворовали под предлогом проверки счетчиков

Злоумышленники притворились коммунальщиками, чтобы совершить кражу денег у жительницы Рубцовска, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Правоохранители выяснили, что в марте 2020 года двое местных жителей под предлогом проверки счетчиков проникли в дом горожанки.

Пока один из них отвлекал внимание хозяйки квартиры беседой, другой прошел на кухню и вытащил из ее сумочки 26 тысяч рублей.

Женщина вовремя заметила попытку кражи, но защитить свои средства не смогла – злоумышленники убежали.

Их действия суд расценил как грабеж с незаконным проникновением в жилище. С учетом отягчающих обстоятельств рубцовчанина приговорили к четырем годам лишения свободы. Решение по поводу второго участника ограбления в ведомстве не уточнили.