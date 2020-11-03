В ходе теракта в Вене пострадали как минимум 15 человек

Не менее 15 человек получили ранения и двое погибли во время теракта в Вене. Стрельба началась у площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города "Штадттемпель".

Канцлер Себастьян Курц в эфире местного телевидения сообщил, что власти расценивают случившееся как теракт. По предварительным данным, целью нападавших была синагога, но эта информация не подтвердилась.

Отмечается, что стрельба велась в шести точках города – Морцинплатц, Зальцгрис, Зайтенштеттенгассе, Грабен, Бауэрнмаркт и Фляйшмаркт. МВД Австрии расширило зону поиска, поскольку террористы могли покинуть Вену. Полиция просит граждан не покидать квартиры, пишет "Интерфакс".