В ходе теракта в Вене пострадали как минимум 15 человек

Не менее 15 человек получили ранения и двое погибли во время теракта в Вене. Стрельба началась у площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города "Штадттемпель".
Канцлер Себастьян Курц в эфире местного телевидения сообщил, что власти расценивают случившееся как теракт. По предварительным данным, целью нападавших была синагога, но эта информация не подтвердилась.
Отмечается, что стрельба велась в шести точках города – Морцинплатц, Зальцгрис, Зайтенштеттенгассе, Грабен, Бауэрнмаркт и Фляйшмаркт. МВД Австрии расширило зону поиска, поскольку террористы могли покинуть Вену. Полиция просит граждан не покидать квартиры, пишет "Интерфакс".
Комментарии
Втёмном переулке возле синагоги кого-то решили пристрелить.
Стабильности нет, не то что у нас, в РФ.
Риа Новости 6 часов назад написали о 7 погибших
Опять таки холокост ?
3.11.2020 09:27
- гость -
Зачем? Достаточно депортации в направлении родных аулов.
3.11.2020 10:10
АБОРИГЕН
Тогда Европа опустеет. Только в Германии турецкая диаспора насчитывает уже больше 10 млн человек.