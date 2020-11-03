Барнаул вошел в тройку лидеров по протяженности оголенных теплотрасс "в котах"

Общероссийский народный фронт измерил протяженность поврежденных российских теплотрасс в мерзнущих котах, которые могут греться зимой на трубах без изоляции. Согласно подсчетам, Барнаул вошел в тройку лидеров с результатом 10 тысяч котов.

Как объясняют на официальном сайте ОНФ, среднестатистическому коту нужно около 30 см для комфортного пребывания на теплотрассе зимой. Всего на основе сообщений жильцов о холодных батареях и пониженной температуре общественники выявили 55 км поврежденных теплотрасс в 64 регионах России. Теплое местечко на них смогут найти порядка 180 тысяч бездомных животных.

Первое место по длине оголенных труб занял Переславль-Залесский – 16 666 котов, или 5 километров. На второй позиции Рудногорск – 13 333 пушистых питомца, или 4 километра. Третье место занял Барнаул, где внимание ОНФ привлек трубопровод по улице Попова от Трактовой – на трассе протяженностью 3 километра зимой без тепла не останутся 10 тысяч котиков.

Общественники призвали решать проблемы братьев наших меньших не за счет мерзнущих жителей городов и переплат за коммуналку. Руководитель исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк предложил вернуться к идее модернизации инженерных сетей за счет федеральных средств, отметив, что такие затраты нельзя переложить на плечи инвесторов.