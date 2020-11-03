Барнаул вошел в тройку лидеров по протяженности оголенных теплотрасс "в котах"

Общероссийский народный фронт измерил протяженность поврежденных российских теплотрасс в мерзнущих котах, которые могут греться зимой на трубах без изоляции. Согласно подсчетам, Барнаул вошел в тройку лидеров с результатом 10 тысяч котов.
Как объясняют на официальном сайте ОНФ, среднестатистическому коту нужно около 30 см для комфортного пребывания на теплотрассе зимой. Всего на основе сообщений жильцов о холодных батареях и пониженной температуре общественники выявили 55 км поврежденных теплотрасс в 64 регионах России. Теплое местечко на них смогут найти порядка 180 тысяч бездомных животных.
Первое место по длине оголенных труб занял Переславль-Залесский – 16 666 котов, или 5 километров. На второй позиции Рудногорск – 13 333 пушистых питомца, или 4 километра. Третье место занял Барнаул, где внимание ОНФ привлек трубопровод по улице Попова от Трактовой – на трассе протяженностью 3 километра зимой без тепла не останутся 10 тысяч котиков.
Общественники призвали решать проблемы братьев наших меньших не за счет мерзнущих жителей городов и переплат за коммуналку. Руководитель исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк предложил вернуться к идее модернизации инженерных сетей за счет федеральных средств, отметив, что такие затраты нельзя переложить на плечи инвесторов.
Комментарии
Только плату поднимают за отопление и подогреф, вся халатностьи безделье энергетиков оплачивается людьми, Франку вопрос как принимали готовность к зиме, кто подписал паспорт готовности, и к прокуратере когда работать начнете
Рядового потребителя ну никак не должна волновать оголенная трасса, у тебя счетчик стоит на в воде в дом а у многих еще и в квартире например как у меня.
Они еще в Хабаровском крае не были. Там почти все теплотрассы над землей.
3.11.2020 11:50
- гость -
даже когда тебя имеют, то тебя это тоже не волнует? МАЛАДЭЦ
Где они берут этих котов в таком количестве? При замере котики не пострадали?
Жаль на ул Малахова не были, между остановками БШЗ и Бия со стороны парка Юбилейный, голые трубы прямо в гору поднимаются.(((( Плохо смотрите ОНФ!!!! Глядишь Барнаул бы и 1 место занял!!!(((((
Надо было в бомжах считать.