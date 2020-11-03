Родители сняли на видео "изгнание демона" из своего сына

Органы опеки в Волгоградской области проверят супругов, которые сняли на видео процесс "изгнания демона" из своего десятилетнего сына.

Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором родители мальчика из села Гусевка проводят обряд "экзорцизма" над своим сыном. Они скрутили мальчика, облили его святой водой и попытались намазать чесноком. Во время всего этого процесса ребенок кричал, а оператор комментировал происходящее.

"Органы опеки и попечительства района организовали проверку после опубликованного видео", – рассказали РИА Новости представители администрации региона.