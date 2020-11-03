Бывшего руководителя алтайского почтового отделения судят за хищение 800 тыс. рублей

В Заринском районе бывшую начальницу отделения "Почты России" подозревают в краже более 800 тысяч рублей из кассы. По версии следствия, с сентября 2019 года по март 2020 года руководитель вносила в отчеты недостоверные сведения о выдаче средств клиентам почтамта, систематически изымая деньги.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в ходе расследования обвиняемая не признала свою вину – по ее словам, расхождения связаны с ошибками терминала.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и передало дело в суд. По ст. 160 УК РФ ("Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере") женщине грозит до шести лет тюрьмы.