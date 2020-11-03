Прокуроры рассказали о причинах участившихся ДТП в Барнауле

В связи с ростом количества ДТП с участием пешеходов, прокуратура провела анализ причин и условий, которые влияют на аварийность. По результатам проверки главе Барнаула Вячеславу Франку внесено представление.

"На дорогах с двухсторонним движением с двумя и более полосами для движения в одном направлении, а также на дорогах с односторонним движением с тремя и более полосами знак "Пешеходный переход" не дублируется над проезжей частью на 31 участке дорог", – говорится в сообщении ведомства.

Часто этот знак не выделяется флуоресцентной пленкой (на 61 участке). На пешеходных переходах на пересечении ул. М. Горького и ул. Пушкина, ул. 80-й Гвардейской Дивизии и ул. Горно-Алтайской данные знаки отсутствуют с одной из сторон.

На 53 участках износ дорожной разметки составляет более 20%. На 10 участках полностью или частично отсутствуют ограждения.

"Некоторые из указанных нарушений обнаружены в непосредственной близости от образовательных учреждений для детей, в частности возле МБОУ "СОШ № 3" (ул. Чудненко, 62). Отсутствует необходимый знак "Дети" на Павловском тракте по направлению движения от ул. Малахова в сторону ул. Бабуркина на участке дороги, проходящей вдоль территории МБДОУ "Детский сад № 222", – отметили в прокуратуре.

Ведомство проконтролирует процесс устранения нарушений.