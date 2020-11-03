Двух скрывшихся с места ДТП водителей ищут в Барнауле

ГИБДД Барнаула разыскивает двух водителей, которые совершили ДТП и скрылись с места происшествия.

Так, накануне, 2 ноября, около 21:20 в районе дома № 305 по улице Юрина неустановленный автомобиль сбил 36-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший получил травмы, его госпитализировали. Водитель с места происшествия уехал.

29 октября в промежутке с 13:00 до 17:30 в районе дома № 114 по проспекту Социалистическому неустановленный автомобиль врезался в припаркованный Kia Rio. Виновник ДТП также скрылся.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этим происшествиям, просят сообщить по телефонам ГИБДД: 393-605, 393-544, 391-090 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.