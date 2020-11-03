Более 800 дополнительных коек для больных коронавирусом развернут в Бийске

В Бийске создадут более 800 коек для больных коронавирусной инфекцией. Помимо действующих госпиталей, дополнительные места развернут на базе санатория Бийского олеумного завода.

Как отметил губернатор Виктор Томенко во время рабочей поездки в Бийск, на данный момент в городе в наличии 510 коек и их заполненность составляет 91%. Глава региона назвал ситуацию недопустимой – в запасе должно быть не менее 20% коечного фонда. Как пишет пресс-служба правительства, с этой целью в городе создадут дополнительные места, в том числе на базе санатория.

Кроме того, губернатор заявил что на данный момент в регионе эпидпорог по заболеваемостью гриппом и ОРВИ превышен на 70%, что накладывается на ситуацую по росту новых случаев заражения коронавирусом.

Отдельно Томенко напомнил, что система здравоохранения должна готовиться исполнить поручение президента Владимира Путина по обеспечению бесплатными лекарствами жителей региона, которые лечатся от COVID-19 дома. На эти цели региону выделят 87 млн рублей из федерального бюджета.

Напомним, что ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главам городов и районов региона повысить оперативность оказания медицинской помощи. Он распорядился в том числе оценить ситуацию с доступностью получения консультации по телефонам районных и городских поликлиник, подчеркнув, что в этом плане уже есть заметные положительные сдвиги.