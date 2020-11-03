МИД: Россию беспокоит растущее число боевиков в Нагорном Карабахе

Число наемников в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе приближается к двум тысячам, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, правительство России беспокоит вовлечение в конфликт между Арменией и Азербайджаном третьих стран.

"Нас, конечно, беспокоит интернационализация нагорнокарабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока. Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к двум тысячам", – сказал министр в интервью "Коммерсанту".

Лавров подчеркнул, что данная тема уже затрагивалась президентом Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 27 октября, и добавил, что Россия "продолжает продвигать нашу позицию по различным каналам".

Напомним, что конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе начался в конце сентября и продолжается по сей день. Премьер-министр Армении неоднократно заявлял об участии в конфликте иностранных наемников, однако противоборствующая сторона отрицает обвинения.