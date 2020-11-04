Депутат Алтайского Заксобрания от фракции "Единая Россия" Юрий Матвейко оплачивает топливо автоволонтерам всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Топливные карты выделила компания "Октан", сказано на сайте реготделения ЕР.

Один из пяти таких автоволонтеров, трудящихся в Барнауле, — Алексей Биктемиров. Ежедневно после ночных дежурств он на личном автомобиле возит на вызовы врачей-педиатров детской поликлиники №9. Напомним, автопарк медучреждения занят оперативной работой по борьбе с COVID-19.

Как говорит Биктемиров, когда он увидел, какую нагрузку испытывает система здравоохранения в период пандемии, то сразу решил стать волонтером. С тех пор он забирает педиатров поликлиники и отвозит врачей к маленьким пациентам.

"Где-то реклама прошла про акцию #МыВместе. Подал свои данные. И так получилось, что в первую вспышку ездить не смог, машина была сломана, а вот на вторую вспышку откликнулся", — рассказал доброволец.

Чтобы поддержать таких неравнодушных людей депутат-единоросс Юрий Матвейко решил покрыть их затраты на бензин. Компания "ОКТАН" специально выделила автоволонтерам топливные карты, по которым добровольцы могут бесплатно заправлять машины.

Напомним, в Алтайском края при поддержке "Единой России" в конце марта заработал штаб Всероссийской акции #МыВместе. Помимо студентов, которые в основном доставляют продукты питания, лекарства и товары первой необходимости пенсионерам и маломобильным гражданам, а также помогают медицинским работникам в поликлиниках и стационарах, в волонтерство идут и взрослые люди. По данным штаба, возраст автоволонтеров — от 30 лет.Кстати, стать волонтером — просто. Достаточно зайти на сайт "Добро.ру", кликнуть на раздел "Стать волонтером" и подать заявку на участие в добровольческих акциях. После этого с желающим связываются координаторы регионального штаба и сообщат дополнительную информацию.

Добавим, заявки на помощь пожилым и маломобильным гражданам можно оставлять на федеральный номер штаба #МыВместе: 8-800-200-34-11 и региональный номер: 8-800-700-51-22, который запустила "Единая Россия".