Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем народного единства

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем народного единства, который в России отмечают 4 ноября. Поздравление опубликовано на официальном сайте краевого правительства.

Глава региона подчеркнул, что этот праздник символизирует мужество и самоотверженность многих поколений россиян, а также умение сплотиться перед лицом угрозы родной земле. По его словам, именно верность традициям патриотизма и уважение к прошлому своей страны составляют главный смысл Дня народного единства.

"В этом году мир столкнулся с непростым вызовом — пандемией. Подавляющее большинство жителей нашего региона проходят это испытание, сохраняя в себе лучшие нравственные качества: умение сострадать и готовность помогать ближним. Сегодня все мы понимаем, что от гражданской ответственности, соблюдения мер предосторожности зависит то, как скоро мы преодолеем этот непростой период. Желаем вам крепкого здоровья, сил и благополучия!", — говорится в поздравлении.

День народного единства установили в память об освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году. Тогда патриарх Московский и всея Руси Гермоген выступил с призывом дать отпор захватчикам. И тысячи людей разных сословий объединились в народное ополчение. Его возглавили земский староста Кузьма Минин и новгородский князь Дмитрий Пожарский. Летом ополченцы разбили польские войска под стенами Москвы, а через несколько месяцев – 4 ноября – освободили Китай-город.

Это событие считают ключевым в истории Руси, так как после него закончилось тяжелое для страны Смутное время. В 1613 году Земский собор избрал нового русского царя. Им стал Михаил Федорович, первый из представителей династии Романовых.